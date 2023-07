Dani Alves será juzgado por presunta violación: esta es la fecha del veredicto y la millonaria fianza a pagar

Todavía no hay fecha para este juicio “por los cargos por los que siempre estuvo abierto el proceso, es un delito de agresión sexual”, dijeron a AFP fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (noreste).

El exjugador alegó su inocencia en declaraciones para el medio La Vanguardia: “Hasta ahora se ha explicado un relato ‘asustadizo’ de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice. Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water. A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz ¿A la víctima? Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal… Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido”.