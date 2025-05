Daniel Torres hace arder Santa Fe y se tranza con hinchas por declaración: “No esperen que me calle”

“Hoy ganamos, pero no por nuestra hinchada. Lastimosamente no fue por ellos", se le escuchó decir al volante y de inmediato, dichas palabras se sintieron como una ofensa para los aficionados.

"Hoy ganamos, pero no fue por nuestra hinchada. Queremos su apoyo, sabemos que están molestos pero requerimos de su apoyo": Daniel Torres. ¿Quiero leer sus opiniones sobre esta declaración del jugador de Santa Fe? 📹: @Dimayor pic.twitter.com/QNpt3ALgwP

“Hay momentos para manifestar el disgusto, pero no es ni previo ni durante un partido; porque si lo que quieren es que nosotros ganemos, y que les demos la victoria, jugando lo mejor posible, pues es algo que no va a jugar a nuestro favor, y lo que sí va a hacer es apoyar y animar al otro equipo, viendo la falta de unión que puede haber entre la hinchada y el equipo, y no nos va a beneficiar”, completó.