David de Gea, del Manchester United, se ‘tragó' insólito gol ante el Everton de Yerry Mina

El portero español tuvo un error garrafal, en una jugada que no parecía revestir peligro para su arco durante el juego de FA Cup.

“¿Para qué te traje?” le preguntaron de manera burlesca este viernes 6 de enero al portero español del Manchester United, David de Gea, luego de que fuera el gran artífice de un de los primeros ‘bloopers’ mundiales durante el 2023.

Quien fuese por mucho tiempo el arquero titular del seleccionado español, pasó por un mal momento al no saber cuál había sido la intención de una de sus acciones bajo los tres palos y por eso, fuera señalado en el mundo entero luego de provocar lo que hasta ese momento era el empate del Everton en el juego de FA Cup que se llevaba a cabo en Old Trafford.

Precisamente ante su gente, no se entendió lo que quiso hacer en el minuto 14 el golero de los ‘diablos rojos’, pues con la oportunidad manifiesta de poder usar las manos, este no lo hizo y, por el contrario, le dio prioridad a que con sus pies podría sacar la aproximación de los rivales. Sin embargo, no hacer caso a las indicaciones de todo portero, desencadenaron que cometiera un error garrafal al dejar pasar el balón entre sus piernas luego de un remate casi sin fuerza por parte de Neal Maupay, asistidor de la acción final de Conor Coady.

De Gea al igual que todo Manchester United, quedaron desconcertados. - Foto: Getty Images

Luego de reconocerse a sí mismo que había fallado en su intervención, a este se le vio cabizbajo y tratando de buscar explicación sobre lo que realizó minutos antes.

Por fortuna, encontró la revancha minutos después con otras intervenciones que demostraron su gran nivel, además, del apoyo inmediato de sus compañeros que le hicieron saber que había sido un episodio pasajero y aún restaban más de 70 minutos para revertir el marcador de la serie que hasta ese momento, se había igualado 1-1 en apenas un cuarto de hora.

Por fortuna, para De Gea, luego de su error, el Manchester United logró clasificarse a la cuarta ronda (dieciseisavos de final) de la Copa de Inglaterra al vencer 3-1 al Everton, este viernes en un duelo entre formaciones de primera división en treintaidosavos.

Marcus Rashford fue de nuevo protagonista. Ya había marcado en los dos últimos partidos de los ‘Red Devils’ y en esta ocasión reincidió, aunque esperó para ello hasta obtener un penal en el descuento final (90+6).

Marcus Rashford cerró el marcador ante Everton por 3-1. - Foto: AFP

Su aporte fue decisivo en cualquier manera, facilitando los dos primeros tantos de su equipo.

En el primero, su centro fue enviado a la red de los visitantes por el brasileño Antony en el minuto 3, mientras que el segundo llegó tras un desborde por la izquierda de Rashford, seguido de un centro en el que Conor Coady terminaría metiendo involuntariamente el balón dentro de su propia portería cuando quería cortar la trayectoria del esférico en el 52.

Entre los dos goles, los ‘Red Devils’, dominadores, habían tenido un susto cuando el Everton, por medio de Coady, empató en el 13.

Con esta séptima victoria seguida, el United gana todavía más confianza antes de medirse al Manchester City en el derbi y luego al Arsenal, en sus dos próximos partidos, de máxima exigencia.

El Everton de Frank Lampard, decimoctavo y en puestos de descenso en la Premier League, encadena un octavo partido seguido sin ganar. Eliminado ahora de las copas nacionales, todos sus esfuerzos deberán centrarse en buscar la permanencia.

Yerry Mina se mantuvo todo el partido en el banco por decisión de Frank Lampard. - Foto: Getty Images

Entre sábado y lunes se completará esta ronda de treintaidosavos de la FA Cup.

El choque estrella de la ronda es el que el domingo medirá al Manchester City con el Chelsea. Ambos se enfrentaron el jueves en un partido de la Premier League, con victoria de los ‘Citizens’ por 1-0 en Londres, con un tanto del argelino Riyad Mahrez.