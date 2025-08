David González dio la cara: habló sobre su futuro y dijo si se va de Millonarios

Millonarios volvió a perder en la Liga Betplay 2025-II. El cuadro embajador no levanta cabeza y se hunde en la última casilla de la tabla de posiciones.

“Los entrenadores tenemos que convivir con eso todos los días. Cuando uno llega a un equipo, en cada fecha tiene que sentir que su continuidad no está asegurada, así haya ganado tres partidos o salido campeón”, declaró.

Millonarios todavía no ha tomado una decisión al respecto del cuerpo técnico, pues espera tener una reunión con González en su regreso a la capital.

Millonarios no levanta

“El inicio del torneo es malo, muy malo, desde los resultados. El partido contra Equidad pudimos haberlo ganado por varios goles; el de Llaneros es para no contarlo, pero en este partido contra Medellín merecimos un poco más ”, admitió González.

“No puedo quejarme de la actitud de los jugadores. Este Medellín es de lo más físicos del torneo. Hoy ganamos más duelos que ellos, el equipo lo intentó. En cuestión de actitud y ganas, que les haya dolido, no me puedo quejar. Lo que vi fueron ganas de empatar, de ir hacia adelante, de sacar el partido”, apuntó.