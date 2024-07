Davinson, sin tapujos, confronta a la Conmebol por polémica decisión que tomó sobre penal no pitado a Selección Colombia

“Lo del penal, creo que lo vimos todo, era un penal claro, por ahí el árbitro vio otra cosa y quizás eso hubiera cambiado el partido. Él me dijo que me levantara, que me levantara, solamente. Creo que vamos por buen camino e hicimos una gran Copa América. Creo que merecíamos más, pero no es momento de reprocharse”, puntualizó el atacante.