Dayro Moreno rompió el silencio sobre grave acusación en su contra: “Cómo voy a cobrar”

Dayro Moreno es una de las principales figuras del Fútbol Profesional Colombiano. Desde hace muchos años, el delantero se ha convertido en toda una insignia de diferentes clubes en el país, ha pasado por equipos como Atlético Nacional, Millonarios, Junior, entre otros, pero su corazón siempre ha pertenecido al Once Caldas de Manizales, donde ha tenido grandes momentos a lo largo de su carrera.

El jugador es noticia y se lleva las miradas en cada una de las jornadas que se disputan de la Liga BetPlay, su talento goleador lo ha llevado a ser considerado como uno de los mejores anotadores en la historia del fútbol colombiano . Y no es para menos, Moreno ha sabido brillar en todos los equipos en los que ha estado y se ha ganado el corazón de los hinchas con sus anotaciones.

Desde que inició su carrera profesional, el delantero no ha parado de hacer goles y el pasado 14 de febrero no fue la excepción. Dayro le dio la victoria al Once Caldas que se impuso por la mínima diferencia ante Patriotas de Boyacá. Con este tanto, el tolimense llegó a su gol número 221 y está a solo tres goles de superar a Sergio Galván Rey y convertirse en el máximo goleador del FPC, algo que espera lograr en los próximos partidos.