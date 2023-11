Dayro Moreno se acerca a otro ‘grande’ de la Liga Betplay; armaría temible delantera

Dayro Moreno promete ser una de las novelas del mercado de fichajes en la Liga Betplay. El experimentado delantero marcó 20 goles este año con Once Caldas, pero no fue suficiente para evitar otra eliminación más en la cuenta del blanco blanco.

Dayro quiere continuar en Once Caldas, sin embargo, todavía no llegan a un acuerdo para el contrato y eso ha dilatado las negociaciones, al punto que el delantero ya está evaluando otras opciones en caso de no concretar su continuidad.