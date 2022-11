De “bandido” fue tratado Andrés Cadavid tras denunciar al presidente de Águilas Doradas

Desde las primeras horas de este miércoles, 23 de noviembre, se habló de un tema sumamente delicado para el fútbol colombiano, todo luego del partido en el que se impuso el Independiente Medellín 2-1 ante Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, juego válido de la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, que buscan definir en las fechas restantes los dos finalistas del campeonato finalización.

Tras un encuentro que terminó con los ánimos elevados, se conoció que esto trascendió afuera de la cancha y tuvo a los directivos implicados. La grave denuncia del suceso la hizo el defensa central y capitán poderoso, Andrés Cadavid, quien grabó un video mientras volvía del estadio a su casa en Bello y en este acusó a Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas de Rionegro, de amenazarlo después del compromiso en el Atanasio Girardot.

“¿Hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano? ¿Hasta cuándo?”, inició el video en sus redes oficiales.

Además del cruce de palabras, la denuncia se agudizó. Cadavid asegura que el escolta de Salazar buscó su arma de fuego en medio de la discusión.

¡GRAVE DENUNCIA👀! Andrés Cadavid, jugador del DIM, publicó estos videos denunciando a Fernando Salazar, presidente de Águilas Doradas, que llegó a increpar a los jugadores del poderoso tras la victoria por 2-1 ante el cuadro de Rionegro. pic.twitter.com/s7QDbL3GIt — Toque Sports (@ToqueSports) November 23, 2022

“Que va a venir a amenazar después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta. No, papito, aquí no. Se está equivocando, papi, se cree bandido o qué se cree en esta época, hermano. Así no es, fútbol en paz, mi hermano. Ya a nadie se le arruga, quién se cree ese bobo. Se cree en la época de Pablo”, agregó.

Al margen de esto, salió un exjugador del balompié nacional para responderle al zaguero del Medellín. En la su cuenta personal de Instagram, Jhonny Ramírez dijo de manera vehemente: “A mí me perdonan, pero la denuncia de @AndresCadavid26 contra #FernandoSalazar parece más bien la denuncia de un bandido contra otro bandido”.

Tras este comentario bastante polémico, complementó su intervención diciendo: “Hay conductos y formas, aprovechen la ‘paz total’ de Petro”, y para finalizar dijo “desmovilícense”.

A mi me perdonan,pero la denuncia de @AndresCadavid26 contra #FernandoSalazar parece más bien la denuncia de un bandido contra otro bandido, hay conductos y formas, aprovechen La Paz total de Petro, desmovilícensen. — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) November 23, 2022

SEMANA contactó a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien, atónito con el hecho, prometió investigar. “Increíble esto. Se investigará”, dijo a este medio.

No es la primera vez que Salazar es noticia por agresiones. En un juego pasado con Envigado, en el que los naranjas ganaron 1-0 con gol de penal de Jesús Hernández –que generó dudas dudas–, también la molestia de José Fernando cuando quiso reclamarle personalmente al árbitro del partido Éder Vergara, se armó la gresca.

El hecho terminó en empujones entre los involucrados e intervinieron los cuerpos técnicos de ambos equipos y policías presentes.

En otra oportunidad, fue acusado de agredir a los árbitros del VAR. “Fernando Salazar, el dueño de @AguilasDoradas, irrumpió violentamente en el sitio del VAR, los insultó y destruyó el aire acondicionado. Diego Corredor: ‘sacar un punto en una plaza hostil y difícil con 2 bravucones como el dueño y el DT de Águilas, se sentía la presión al árbitro’”(sic), escribió el periodista César Augusto Londoño a comienzos de este año.

Acrecentando en las últimas horas de este miércoles pruebas a lo denunciado por Cadavid, la página partidaria de Independiente Medellín, Humo Poderoso, publicó un video en el que se alcanza a percibir una algarabía al interior del pasillo de los banquillos y todo parece indicar, que se ve al directivo del equipo dorado buscando acercarse al personal del cuadro rojo, para intentar discutir sobre algo que habría sucedido minutos antes al interior de la grama.