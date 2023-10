De la pasión deportiva al dolor de la guerra: los angustiantes relatos de los atletas colombianos en Israel atrapados en medio del conflicto

“Siento temor de faltarle a mi madre”: Paula Córdoba, jugadora colombiana en Tel Aviv.

“Mi mamá es mi razón de ser, lo único que yo tengo, no la puedo desamparar. Me pone muy triste estar en esta situación”, confesó llorando.

“Pensaba: yo acá voy a morir”: el relato de Verónica Arcila, futbolista colombiana en Israel.

Todo el tiempo hablaba con su pareja, Juliana Zea, quien al ver que en Cancillería no la ayudaban, movió las redes para sacarla del país. “En este caso faltó demasiada empatía. No me escuchaban que yo estaba en un lugar que estaba siendo atacado”.

Aunque el equipo le dejó el contrato abierto, le ayudaron a buscar vuelos, le pidieron volver cuando pase el conflicto, Verónica tiene claro que no va a regresar. “Con todo lo que he pasado me siento enferma, mal psicológicamente. En mis planes no está volver”.