De la Selección Colombia al Barcelona: Linda Caicedo, en la órbita del fútbol europeo

17 años y todo un mundo de oportunidades por delante. Ese es el panorama que vive hoy Linda Caicedo, estrella de la Selección Colombia femenina.

Es regate y gol en la cancha. Le dio a Colombia la anotación ante Argentina con la que se clasificó a la semifinal y, además de marcarle a las gauchas, tiene más de un 80 % de pases completados y cerca de 15 regates exitosos.

Su habilidad con los pies la demostró con apenas cinco años. No tardaron demasiado en descubrir a la niña que descollaba con su talento en el club Real Juanchito de Villagorgona, en el Valle del Cauca. Un inicio jugando con varones y a la que su papá, Mauro Caicedo, y su mamá, Herlinda Alegría, supieron potenciar.

Jugó en el Club Deportivo Atlas CP y la selección del Valle, y luego jugó en América de Cali, con apenas14 años. Allí estaba Catalina Usme, su referente, y ahora nuevamente compañera pero en la Selección. En su debut con las escarlatas convirtió un gol ante el Cortuluá.

La apodaron la Neymar. Consiguió ser la goleadora del torneo 2019 con 7 tantos, uno de ellos marcado al Deportivo Independiente Medellín en la final y se alzó con el trofeo. Por cuestiones contractuales se vistió de verde azucarero, repitió título de liga y jugó su primera Copa Libertadores.

Este 2022 ha sido su año y el del fútbol femenino. Fue pieza fundamental para que Colombia se clasificara a la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la Fifa, que se desarrollará en India en el mes de octubre. Se perdió el sudamericano Femenino Sub 20 por una lesión, pero su equipo logró el pasaje a la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la Fifa, que será en Costa Rica en el mes de agosto y podría tenerla nuevamente en sus filas.

A la selección de mayores llegó tras ser campeona bolivariana en Valledupar, despertando la admiración, incluso, de exjugadores emblemáticos de la Selección como Faustino Asprilla.

“Para ser tan joven, y está en proceso de aprendizaje, parece que tuviera más años porque entiende muy bien el juego, cuando tiene que ser colectiva también lo hace de la mejor forma, es para nosotros un placer y un orgullo que Linda Caicedo sea colombiana”, dijo El Tino en ESPN quien además, con cada uno de los movimientos de Linda en la cancha, le recuerdan lo que él fue en el fútbol.

“Tiene la misma personalidad mía, de cuando yo encaraba y me iba para al frente a la portería, tenía la portería en la cabeza y no me daba miedo de tirar una gambeta, de tirar cosas atrevidas, porque hay futbolistas que no saben hacerlo o les da miedo, ella está por encima del bien y el mal”, agregó.

No es una moda o un boom. Es una realidad, al punto que su papá confesó que ya tienen contactos con el Barcelona de España.

“Ya los caza talentos de Europa la vieron y quieren tenerla por ser una deportista destacada. Cuando cumpla los 18, la dejaremos ir”, confirmó a SEMANA.

El 22 de febrero, Linda cumple la mayoría de edad y ese día tendrá pasaporte familiar para viajar a la élite del fútbol mundial.