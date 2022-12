Defensa de Holanda tiene un as bajo la manga para controlar a Messi, pero no ha querido usarlo; se jugarán la vida en el Mundial Qatar 2022

Este viernes, Argentina y Holanda se miden por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y mucho se habla sobre la posibilidad de revancha que tendrán los europeos luego de que la albiceleste los eliminara en Brasil 2014, cuando disputaron el paso a la final.

En ese Mundial también estuvo Messi, jugador que sigue manteniendo su calidad y que, sin importar el paso de los años, preocupa a sus rivales; y es que en esta edición de la Copa del Mundo el argentino lleva tres goles y ha sido fundamental para que su equipo avance en el torneo, razón por la que su presencia en el terreno de juego no es menor.

Frente a esto, el defensa holandés al servicio de Manchester City, Nathan Aké, quien se enfrentará a la figura del PSG, habló en rueda de prensa sobre las sensaciones que tiene él y su equipo de volver a verse con Argentina y Messi en una Copa del Mundo.

Una de las preguntas de los periodistas apuntó a que si Aké, quien es dirigido en Inglaterra por el español Pep Guardiola, había hablado con él sobre las formas como se puede neutralizar al siete veces ganador del balón de oro.

El defensa holandés aseguró que, aunque conoce de la relación de Guardiola con Messi cuando ambos coincidieron en el que para muchos es el mejor Barcelona de la historia, no le ha preguntado por alguna fórmula para detener al rosarino en el terreno de juego.

“No he tenido contacto con Guardiola. Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Frenarle va a ser muy difícil”, indicó el defensa de países Bajos.

El defensa agregó que luego de derrotar a Estados Unidos, la plantilla disfrutó de unos días de descanso y que solo hasta este miércoles comenzarán a preparar el duelo contra la scaloneta.

“No, no hemos hablado aún del tema. Hemos tenido unos días relajados y no hemos pensado en Messi aún. No es fácil jugar así, aunque lo primero es el equipo, es ganar. Además, hay que ver quién va a jugar el partido”, señaló el holandés, quien camina sobre la cuerda floja al haber recibido tarjeta amarilla.

Aké también aseguró que sabe de la calidad de los dirigidos por Lionel Scaloni y que, además de Messi, la selección albiceleste cuenta con otras figuras como Julián Álvarez, compañero suyo en el Manchester City.

“No solo es Messi. Tienen otros grandes jugadores y será un gran partido. Además, las tácticas también serán importantes. [Álvarez] es un futbolista muy técnico y difícil de marcar. Finaliza muy bien cada jugada. Va a ser un reto tener delante a Julián y a Messi”, agregó el jugador holandés.

Un duelo muy común en los mundiales

Países Bajos frente a Argentina es uno de los duelos que más veces se ha repetido en la historia de los mundiales; el primero de los cinco cruces que se han dado se vivió en 1974, cuando la naranja mecánica, liderada por Johan Cruyff, goleó a la albiceleste 4-0.

De allí en adelante se tuvieron que ver la cara en cuatro oportunidades más, entre ellas la final del mundo en tierra gaucha y en la que los argentinos consiguieron su primera Copa del Mundo gracias a un doblete de Mario Kempes en tiempo extra.

Este historial también incluye un duelo por cuartos de final en Francia 1998, con saldo a favor para Países Bajos; un enfrentamiento en fase de grupos en Alemania 2006, que terminó en empate; y el más reciente, en Brasil 2014, que terminó por darle el paso a la final a la albiceleste.