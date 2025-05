“Demanda de alimentos” impidió a referente de Once Caldas salir del país: destapan escándalo en el FPC

El reconocido periodista César Augusto Londoño reveló que el defensa central de Once Caldas de Manizales, Jerson Malagón, no pudo salir del país por una demanda de alimentos que habría en su contra.

“Jerson Malagón no pudo viajar a Brasil con Once Caldas por una demanda de alimentos. No lo dejaron salir del país. Pierde el blanco un defensor importante para enfrentar a Fluminense”, dijo César Augusto Londoño a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.