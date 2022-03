Deportes Tolima le mete presión a Millonarios en la Liga BetPlay

El lunes por la noche se le dio continuidad a la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2022, denominada como la jornada de clásicos. En algunos casos los juegos regionales no se pudieron llevar a cabo, por ende al Deportes Tolima lo emparejaron con el Cortuluá para cumplir con los partidos en la mitad del torneo.

El rival de patio del conjunto pijao es el Atlético Huila, pero esta escuadra se encuentra actualmente en la segunda división del fútbol profesional colombiano.

Ya en el partido, que se disputó en el Estadio Pascual Guerrero porque el Doce de Octubre no tiene luces para los encuentros nocturnos, el Tolima pegó primero a los 16 minutos de haber sonado el pitazo inicial. La primera anotación llegó por intermedio de Anderson Plata al recibir un balón de Junior Hernández.

➕3️⃣ En condición de visitante, Deportes Tolima consigue tres importantes puntos que lo mantienen dentro de los ocho primeros de la Liga Betplay. pic.twitter.com/y9br16NbU5 — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) March 8, 2022

Aunque el local resistió la insistente ofensiva de la visita, antes de ir al descanso Juan Fernando Caicedo extendió la ventaja al 45+1. Esta vez Plata se vistió de “asistidor” para contribuir en la nueva anotación.

Ya en la segunda mitad, Cortuluá encontró un aire cuando Kener Valencia descontó a los 58 minutos de juego. Pese a estar un gol abajo, el equipo de Tuluá, Valle del Cauda, no pudo volver a encontrar el camino al arco defendido por el ecuatoriano Alexander Domínguez.

Ya sobre el final del compromiso, Anderson Plata se consolidó como figura al asistir a Luis Miranda, quien no desaprovechó la oportunidad para mandar el balón al fondo de la red y dejar el marcador 1-3 a favor del Deportes Tolima.

Anderson Daniel Plata abrió el marcador en Cali y además, asistió para el gran triunfo del supercampeón.



Su gran desempeño lo dejó como la figura DIMAYOR del partido. ¡Muy bien, Anderson! 👏🏼 pic.twitter.com/pLB9DbIZfj — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) March 8, 2022

Con este resultado, el conjunto pijao llegó a 22 puntos y se puso a uno del líder Millonarios. Por su parte, Cortuluá quedó en la decimotercera posición con 12 unidades.

Este martes se dará por terminada la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2022 con los partidos de Águilas Doradas vs. Envigado y Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Pasto. El otro juego que falta por disputarse para que todos queden al día es entre Deportivo Pereira y Once Caldas, que es válido por la fecha 5.

Tabla de posiciones

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

1. Millonarios - 23 puntos (9 DG)

2. Deportes Tolima - 22 puntos (8 DG)

3. Atlético Nacional - 20 (6 DG)

4. Junior de Barranquilla - 18 (3)

5. Once Caldas - 16 (4 DG)*

6. Medellín - 15 (3)

7. América de Cali - 15 (2)

8. Envigado - 14 (2)*

9. Alianza Petrolera - 13 (2)

10. La Equidad - 13 (1)

11. Santa Fe - 13 (-2)

12. Bucaramanga - 12 (0)

13. Cortuluá 12 (-2)

14. Deportivo Pereira - 11 (-1)*

15. Águilas Doradas - 11 (-6)*

16. Jaguares - 10 (-4)*

17. Deportivo Pasto - 9 (-3)*

18. Deportivo Cali - 7 (-7)

19. Patriotas - 6 (-6)

20. Magdalena - 6 (-9)

*Los equipos que tienen un partido menos.

Del primero al octavo clasifican a los cuadrangulares semifinales.

Programación y resultados

Viernes 4 de marzo

Once Caldas 0-0 Deportivo Pereira

Estadio: Palogrande

Sábado 5 de marzo

Junior FC 3-1 Unión Magdalena

Estadio: Metropolitano

Deportivo Cali 0-1 América de Cali

Estadio: Palmaseca

La Equidad 1-1 Patriotas FC

Estadio: Metropolitano de Techo

Domingo 6 de marzo

Alianza Petrolera 2-2 Atlético Bucaramanga

Estadio: Daniel Villa Zapata

Independiente Santa Fe 0-3 Millonarios FC

Estadio: El Campín

Atlético Nacional 2-0 Independiente Medellín

Estadio: Atanasio Girardot

Lunes 7 de marzo

Cortuluá 1-3 Deportes Tolima

Estadio: Pascual Guerrero

Martes 8 de marzo

Águilas Doradas vs. Envigado FC

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports/Win+

Jaguares FC vs. Deportivo Pasto

Hora: 7:35 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports/Win+