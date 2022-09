Deportes Tolima tomó drástica decisión contra Michael Rangel por hechos de indisciplina

En días pasados se había conocido una primera información, pero después de varios días de estudio al interior de club, ya no hubo marcha atrás.

La finalización anticipada de un nuevo contrato aparece en la historia deportiva de Michael Rangel. El atacante, que hasta hace unos días hacía parte de la disciplina del Deportes Tolima, desde la noche de este martes –21 de septiembre– dejó de serlo, gracias a que en la interna del club aplicaran el “despido con justa causa”, como lo informó el periodista Julián Capera, de ESPN, quien dio a conocer la determinación del cuadro pijao ante rumores de indisciplina por parte del atacante.

Entre algunos detalles que dio a conocer el comunicador, fiel seguidor de la información del club de su ciudad de origen, agregó: “Se hizo un proceso con una comisión de disciplina que... al menos yo no sabía que existía”.

Ante la consulta de una colega en la transmisión del programa, F Show, dijo: “El jugador sí entrenaba”, refiriéndose a lo que había pasado con el delantero, tras la información que surgió en días pasados.

Como bien se sabía desde el fin de semana anterior: “La decisión era no contar más con él”.

Tal como pasó en su segundo periplo por Independiente Santa Fe, hace no mucho tiempo salió de la dinámica del club del que hacía parte, de manera anticipada: “Anoche se formalizó eso en tema de documentos y así Michael Rangel deja el Deportes Tolima”.

Hasta la noche de este jueves, “no hay comunicado del Tolima, pero ya se lo oficializaron a él”.

“Hubo una puja interna por parte de algunos jugadores del plantel”, terminó Capera añadiendo que la razón de sus compañeros para mantenerlo es que actualmente era la única ficha ofensiva de sus características en la plantilla y sin su presencia quedarían sumamente desprotegidos, sumado a que actualmente el equipo no encuentra los caminos para un buen desempeño deportivo.

Hace un par de días, el periodista Nelson Ascencio fue quien reveló que al parecer se trataba por actos de indisciplina.

“@cdtolima acaba de separar del grupo a Michael Rangel por actos de indisciplina. Noticia que me acaba de confirmar el presidente del club, César Alejandro Camargo”, publicó en su cuenta el comunicador.

SEMANA habló con uno de los integrantes del club y confirmó que, efectivamente, el delantero parecía no tener buen comportamiento en el club.

“Michael Rangel se encuentra en proceso de evaluación por parte del comité disciplinario de la institución. De momento, el jugador se encuentra apartado de la nómina de convocados para el partido de hoy”, respondieron para este medio de comunicación.

De hecho, Javier Hernández Bonet había dado pistas del problema con el ‘rompecorazones’ y Hernán Torres, técnico del Tolima, lo había desmentido.

“Para decir eso debe tener pruebas. Sin pruebas, cómo ejecuta uno las cosas. Las fuentes fidedignas, así como cuentan eso, también deben contar lo que hacemos en la disciplina. Desde el año pasado se implementó el ‘borrachímetro’ todos los días. Pasan y soplan. Y los resultados han sido todos negativos”, expresó el timonel el pasado 2 de septiembre.

César Camargo, uno de los dueños del club, dejó claro que no aceptaría las malas conductas en su club.

“Lo que sí quiero dejarles claro a todos, a ustedes y a los hinchas, es que en Deportes Tolima la indisciplina no es tolerada de ninguna manera. Y a nosotros no nos tiembla la mano, así ha sido el club desde hace muchísimos años, y lo va a seguir siendo. Y no porque esté mi padre o esté yo al frente van a cambiar esas políticas”, reveló Camargo Serrano en este espacio deportivo.