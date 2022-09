“Eso es tapar”: Hernán Peláez, molesto con Win Sports por no mostrar agresiones del Cortulua vs. Cali

Lastimosamente, el fútbol colombiano fue referenciado en negativo este miércoles –21 de septiembre–, luego de los bochornosos hechos que se produjeron en el estadio Doce de Octubre, cuando se jugaba el partido entre Cortuluá y Deportivo Cali por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2022-II, los cuales obligaron a la terminación anticipada del partido, producto de la entrada indiscriminada de los aficionados del equipo verde al campo de juego, para increpar y generar terror entre los jugadores, además, del cuerpo técnico.

Las imágenes, que se lograron visualizar en primera instancia, evidenciaron el terror que se generó, ya que una multitud de más de cien personas se tomó el terreno de juego e hizo de las suyas, siendo sin duda el más afectado el extécnico del cuadro azucarero, Mayer Candelo, quien recibió insultos a escasos centímetros de su cuerpo, además de algunos golpes que no revistieron gravedad alguna.

Lo sucedido, desde el momento mismo en que pasó y hasta este –22 de septiembre– dejó todo tipo de repercusiones, siendo la del comunicador, Hernán Peláez una de las más críticas que se dieron, pero esta vez no precisamente dirigida hacia los mal llamados “hinchas”, sino para la transmisión oficial del partido, a cargo del canal Win Sports.

El concepto del experimentado periodista fue emitido en la edición de este jueves durante el programa Fútbol y algo más, de la cadena radial W, que también tiene como panelista a Martín de Francisco. Precisamente, el más joven de los dos dijo sobre lo acontecido y el actuar del medio que no siguió los hechos con sus cámaras: “Sí me parece que lo hagan cuando hay esos invasores que quieren llamar la atención. En Europa no los muestran porque la idea es no promover que lo sigan haciendo. Sin embargo, en esta situación sí me parece diferente porque estaba ocurriendo algo supremamente grave. Todos se lanzaron a la cancha y hubiera sido bueno que se dejara el precedente con testimonio de lo que estaba ocurriendo. No sé por qué quitaron la transmisión”.

Por su parte, Peláez agregó al comentario de su colega una crítica: “Win dijo ‘yo hago lo que me dicen’. Eso es tapar. El que tapen no está bien en este momento. No era morbo, era para ver qué estaba ocurriendo y detectar quiénes eran las personas que estaban ahí”.

Hernán Peláez molesto con el proceder de Win Sports. - Foto: SEMANA y Captura de pantalla Twitter.

Y complementó: “afortunadamente había celulares”, dando valor a los asistentes que habían hecho visible a través de sus teléfonos y las redes sociales, la falta de cultura ante un evento deportivo.

Haciendo aún más certera su posición, Peláez apuntó con otro comentario a uno de los directivos del canal que hace las transmisiones del fútbol colombiano, asegurando: “Yo me imagino que si el señor Jaime Parada, que es quien preside Win, saca un comunicado diciendo lo mismo. Que es la norma de la televisión internacional. Pero explíquenlo porque quedó mal no mostrar algo que pudo ser peor”.

Otra de las personas que dio su opinión fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien hizo un comparativo de lo sucedido en el estadio 12 de Octubre con situaciones que se han presentado durante el corto gobierno de Gustavo Petro, quien lleva como presidente de Colombia un mes y dos semanas.

“Lo de ayer es un tema avisado, es un tema de país”, expresó Vélez en su espacio Palabras Mayores de Antena 2. Y continuó diciendo que “eso que pasó con Cali va a pasar en muchas cosas”, dando como ejemplo “la invasión de tierras y lo demás, que es un poco de lo que sucede en el país”.

“Y apenas estamos comenzando, llevamos mes y medio con este gobierno”, sentenció.