“Impactante” y “surrealista”: así reportan medios internacionales la invasión de los hinchas del Cali

Foto: Capturas The Sun, Olé, L'Equipe // AFP

El fútbol colombiano rechazó los hechos ocurridos este miércoles en el estadio Doce de Octubre de Tuluá. A falta de 10 minutos para el final del partido entre Deportivo Cali y Cortuluá, que para entonces marchaba 2-0 a favor de los locales, cientos de aficionados del cuadro verdiblanco saltaron al campo para agredir a sus jugadores e insultar al técnico Mayer Candelo, que salió custodiado por la policía.

El bochornoso hecho no solo protagonizó portadas en el país, sino también rompió fronteras en otros prestigiosos medios internacionales. Las autoridades, entre tanto, buscan identificar a los agresores, a la espera de las sanciones que caerán tanto al Cali como a la plaza que recibe los juegos de local del cuadro tulueño.

“Apretaron a Teo Gutiérrez y compañeros en un partido de Deportivo Cali”, tituló el diario Olé de Argentina, enfocándose en las imágenes en las que se ve al exdelantero de River Plate rodeado por varios seguidores identificados con los colores del cuadro azucarero. Teófilo se llevó patadas e insultos de los aficionados, pero al final logró llegar al vestuario sin mayores lesiones.

⚫️ Barras del Deportivo Cali invadieron el campo de juego en el partido que su equipo estaba jugando ante Cortuluá, por el campeonato colombiano



🇨🇴🇦🇷 Teo Gutiérrez y Guillermo Burdisso se encontraban en cancha cuando perdían 2-0 y los violentos ingresaron pic.twitter.com/wSMH0AFOFu — Diario Olé (@DiarioOle) September 22, 2022

El diario Marca en España también incluyó un par de notas al respecto de lo sucedido, fijando su atención en el maltrato al técnico. “Mayer Candelo, el principal agredido: sale a empujones y manotazos por hinchas del Cali”, títula el medio con sede en Madrid. Más tarde reunieron las reacciones de equipos y jugadores a lo sucedido, títulando sobre la “repulsa y rechazo ante la invasión en el Doce de Octubre”.

The Sun, uno de los principales diarios de Inglaterra, tiene este jueves en primera plana de su sección de deportes, lo que sucedió en Tuluá. “Momento impactante: 1.400 fanáticos del fútbol invaden el campo y atacan a su propio jugador antes de apuntar al equipo contrario”, títula el artículo.

“El árbitro y la mayoría de los jugadores huyeron del lugar, mientras que algunos quedaron atrapados en el fuego cruzado”, señala The Sun acompañado de las fotos que le están dando la vuelta al mundo en este momento.

La invasión ocupa primera plana en el portal web - Foto: Captura The Sun

En Francia también se habló de los hechos. El diario L’Equipe, el mismo que entrega el Balón de Oro, calificó de “surrealista” la actuación de los aficionados en contra de su propio equipo. “Escena surrealista en Colombia el miércoles por la noche, en la cancha de la Corporación Club Deportivo Tuluá. En el minuto 81 del encuentro ante el Deportivo Cali, cientos de simpatizantes del club visitante descendieron de las gradas para invadir el terreno de juego. Los policías presentes no lograron detenerlos”, dice la publicación.

Lo cierto es que, tanto en el exterior como en Colombia, el hecho ha sido repudiado hasta el cansancio. En diálogo con SEMANA, el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, aseguró que se tomarán las medidas necesarias para erradicar a los violentos de los estadios.

“Esto estaba superado, pero lamentablemente vemos que regresa esta protesta que no podemos permitir y vamos a tomar todas las sanciones para los responsables”, dijo el dirigente.

Aunque el tema no pasó a mayores, no dejó de mostrar su molestia por lo acontecido, he hizo una petición a los aficionados: “La situación fue controlada, pero hay que rechazar. Un llamado a la calma, a vivir el fútbol en paz”.

Sobre el sonado tema de la carnetización para saber quiénes son los que entran a los estadios y apartarlos en estos hechos, mencionó: “Es un tema de corresponsabilidad con gobiernos locales, Gobierno nacional y clubes; se está trabajando para poder identificar plenamente”.

“El Comité Disciplinario del Campeonato será el que decida, pero dará sanciones para el local y el visitante”, finalizó.