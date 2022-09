Video: hinchas de Junior despidieron a Millonarios con increíble ovación en el Metropolitano

Millonarios ya tiene pie y medio en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El equipo dirigido por Alberto Gamero ganó en Barranquilla después de ocho años sin hacerlo, otra marca más para sumar al buen rendimiento que han demostrado a lo largo de este segundo semestre.

Los azules demostraron por qué hace rato son líderes únicos de la tabla, gracias a un mortal contragolpe liderado por el canterano Carlos Gómez. Aunque en primera instancia Sebastián Viera atajó, el rebote le quedó a Jader Valencia para que, con un toque de primera, la mandara a guardar a falta de segundos para el pitazo final.

Cabe recalcar que el árbitro asistente levantó la bandera decretando fuera de juego, no obstante, la revisión de VAR dejó claro que Valencia se encontraba totalmente habilitado por los defensas rivales que buscaban evitar el tanto del desequilibrio.

Una vez el juez central convalidó el gol, los jugadores de Millonarios celebraron sacando sus pasos de baile, mientras la tribuna local, enardecida por otra derrota, dirigió sus cantos en contra de sus propios jugadores, pidiéndoles más esfuerzo y compromiso con la institución.

Lo más curioso vino cuando el elenco visitante se dirigía de regreso al vestuario. Al pasar por el túnel inflable, una buena cantidad de junioristas se unieron en aplausos para despedir al equipo de Gamero, un gesto de deportividad que fue publicado en las redes sociales de los bogotanos.

“El Embajador, aplaudido en el Metropolitano”, dice el tuit que rápidamente fue replicado por los aficionados que, además, agradecieron el trato de Junior en un día oscuro por lo que había sucedido horas antes en Tuluá por la invasión de hinchas del Deportivo Cali.

🙌🏟⚽️🔵👏 El Embajador, aplaudido en el Metropolitano 👏🔵⚽️🏟🙌 pic.twitter.com/y7uGCdKN09 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 22, 2022

“No desesperarnos”

En rueda de prensa, Alberto Gamero resaltó la insistencia de sus jugadores y el aporte que hacen los que ingresan para los últimos minutos, como fue el caso del autor del gol. “La clave era no desesperarnos y no defendernos tan atrás. A Junior le gusta que el rival se defienda en un bloque bajo. Nosotros tratábamos de no estar ahí. Por momento pusimos el partido en campo de ellos y para ganar hay que tratar de cometer los menos errores posibles”, evaluó el samario.

Por más que se llevaron la victoria, el técnico no cree que sea un aviso para la final de la Copa Betplay. “Este resultado sirve para acercarnos a la clasificación de la Liga y sumar más en la reclasificación. Estamos convencidos de que el partido del 28 va a ser otra cosa, va a ser diferente, pero ya tenemos parámetros de lo que hacen ellos”.

Gamero considera que Junior es un equipo “clase A”, que solo está pasando por un bache deportivo. “Para ganarle a un equipo como este hay que hacer un trabajo serio, de fútbol moderno, atacar y defender. Hoy lo logramos. Sabíamos que Junior nos podía hacer daño, pero nosotros también a ellos”, sentenció.

La estrategia era tener hombres rápidos en ataque, para que cualquier posibilidad de un contragolpe pudiera terminar con superioridad numérica, algo que sucedió justo en la última jugada del partido. “En el segundo fuimos más sólidos, adelantamos las líneas. Junior nos daba espacios. Queríamos tener el partido de ida y vuelta. Lo conseguimos y logramos 3 puntos importantes”, concluyó.

Ahora Millonarios regresará a Bogotá para enfrentar al América de Cali el próximo sábado. Luego de ese encuentro alistarán maletas para regresar nuevamente a la capital del Atlántico, donde enfrentarán el miércoles a Junior por la ida de la final de Copa que tanta polémica ha traído por la posible ausencia de Andrés Llinás y Álvaro Montero, convocados a la Selección Colombia para los dos amistosos en Estados Unidos.