Deportivo Cali no pudo con Bucaramanga y sigue con el “estrés” de las dos tablas de posiciones

Este sábado 11 de marzo en el estadio de Palmaseca en el Valle del Cauca se enfrentaron el Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga por una nueva jornada de la Liga Betplay. El equipo verdiblanco llegaba luego de dos derrotas y mucho estrés por estar en los últimos lugares de la tabla posiciones y peligrando seriamente en la tabla del descenso.

El partido arrancó muy bien para los dirigidos por Jorge Luis Pinto, ya que apenas a los 15 minutos el Deportivo Cali pudo abrir el marcador por medio de una anotación de Kevin Viveros. Parecía que sería un partido sencillo para los azucareros y por fin podrían ganar su primer partido jugando en condición de local.

Cali buscaba su primera victoria como local ante Atlético Bucaramanga. Foto. Dimayor. - Foto: Dimayor

Pero con el pasar de los minutos el Cali empezó a perder el balón y con ello llegadas claras de gol. No obstante, los azucareros empezaron a ser peligrosos desde el contragolpe, mientras Bucaramanga tomaba la iniciativa del partido y buscaba el empate. Pese a esto, el primer tiempo terminó empatado.

En la segunda parte, Bucaramanga fue mucho más decidido a empatar el partido, pero en la parte defensiva dejaba muchos espacios y parecía que en algún contragolpe el equipo verdiblanco podría liquidar el partido a su favor. Tanto así, que al minuto 57, Wilmar Roldan, pitó un penalti a favor de los locales y parecía la oportunidad de oro para asegurar los tres puntos.

Cali no pudo vencer a Atlético Bucaramanga por la Liga Betplay. Foto: Dimayor. - Foto: Foto: Dimayor.

Pero Kevin Viveros estrelló el cobro sobre el palo y no pudo anotar el penalti. Y aunque en el rebote logró mandar el balón adentro del arco, lamentablemente para él, la acción fue anulada, ya que al recibir el balón de uno de los postes, el delantero quedó automáticamente en fuera de lugar. El partido seguía 1 a 0 a favor del Cali.

Y ese penalti terminaría doliéndole a los jugadores e hinchas del Deportivo Cali; al minuto 68 Atlético Bucaramanga empataría el partido luego de un zapatazo al borde del de Francisco Mesa. Los leopardos por fin encontraban el premio que estaban buscando, ya que desde hace rato hacían méritos para no ir perdiendo el partido en Palmaseca.

Pasaron los minutos y se comenzó a notar el desespero de los locales por anotar el segundo gol. Sin embargo, nunca hubo claridad en el ataque, por lo que incluso parecía que si Bucaramanga se animaba un poco más en ataque podría quedarse con los tres puntos en condición de visitante.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. - Foto: DIMAYOR

Esto no pasó y finalmente el partido terminó empatado uno a uno. Lo que permitió que el Deportivo Cali saliera del último lugar de la tabla de posiciones llegando a siete puntos, sin embargo, para efectos de la tabla del descenso, no es para nada un buen resultado, ya que Atlético Huila ganó en condición de visitante y los otros equipos no han jugado. Por lo que los hinchas verdiblancos siguen bastante estresados pensando en la posibilidad de un descenso a la segunda división.

En la próxima fecha el Deportivo Cali tendrá que enfrentar como visitante al Deportivo Pasto, donde intentará recuperar en condición de visitante lo que no ha podido conseguir en casa. Por su parte, Atlético Bucaramanga en la próxima fecha recibirá a Deportes Tolima, equipo al que deberá vencer para poder afirmarse entre los ocho primeros de la Liga Betplay.