Deportivo Cali, nuevamente en saldo rojo por demora del pago de salarios a funcionarios; ¿cuánto les deben?

En los últimos años varios clubes del fútbol colombiano se han visto afectados por no tener fondos suficientes para cumplir con sus obligaciones. El mal manejo de las finanzas, además de la casi nula llegada de dinero durante la pandemia, hizo que las arcas no recibieran el dinero con el que podrían solventar sus obligaciones, haciendo que actualmente sufran por no tener posibilidad de recuperación.

Dos de los clubes que lo han intentado todo para salir de esta situación son Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. El primero, bajo el mandato de Eduardo Méndez, ha visto mejoría, no obstante, no ha logrado recuperarse en su totalidad. En el caso de los verdes, con Marco Caicedo, la situación refleja que todo es más difícil de lo esperado y que las soluciones no parecen darse en el corto plazo.

Deportivo Cali pasa por una profunda crisis deportiva y económica en el FPC. - Foto: Dimayor

Según una denuncia que llegó a manos del periodista Alejandro Pino Calad, a funcionarios del club les adeudan salario de dos meses y, hasta el 16 de febrero cuando dieron a conocer el texto publicado relatando el inconveniente, no han tenido aviso de cuándo se podrán al día con ellos: “Aduciendo al artículo 134 establecido en el código sustantivo del trabajo del título V, salarios del capítulo | sobre “Periodos de Pago” el numeral 1 dice: El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos, en moneda legal, además el periodo de pago para sueldos no debe ser mayor a un mes, ya que existe vulneración al derecho mínimo vital, dignidad y trabajo; y nos ha causado perjuicio irremediable en nuestros núcleos familiares, ya que el empleador se muestra renuente y su cumplimiento”.

“Nos dirigimos a ustedes con el objetivo de solicitarles el pago de sueldos correspondientes a los días trabajados en el periodo de diciembre de 2022 y enero de 2023, el cual hemos solicitado constantemente y no hemos tenido ninguna respuesta ante los derechos que tenemos como trabajadores”, complementa el texto que en la parte final recopila firma de los trabajadores verdes.

Deportivo Cali es el único club del FPC que mantiene estadio propio a las afueras de la ciudad. - Foto: @BocaJrsOficial

Además, relatan que sus obligaciones básicas se han visto afectadas y que han tenido que recurrir a préstamos externos para intentar cumplir con el día a día: “Los contratos laborales que tenemos con la empresa se están incumpliendo constantemente en cuanto a pagos de seguridad social, fondo de pensiones, salario y aportes, la empresa nos ha afectado el mínimo vital, dignidad y trabajo, ya que este trabajo es nuestra única fuente de ingresos tanto para cada uno de nosotros, como nuestros núcleos familiares, por lo que nos causa un perjuicio irremediable. Esta situación nos ha afectado demasiado, porque en estos momentos no contamos con recursos para atender nuestras necesidades básicas de alimentación, educación, vestido, salud, transporte y recreación. Además, contamos con deudas en bancos, préstamos a gota gota, servicios públicos sin pagar y demás deudores que nos afecta cada vez más”.

Hace dos meses el Cali no le paga a sus empleados; no a los futbolistas que ganan millones y pueden tener reservas, no, a los empleados del club que no vieron un peso en Navidad... pic.twitter.com/eXMM2Lxcdg — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) February 17, 2023

Finalmente, hacen una exigencia para que el dinero que les debe el Deportivo Cali sea pagado de inmediato: “Por lo tanto, solicitamos el pago de dichos periodos, ya que no contamos con recursos para movilizarnos al trabajo, y cada vez nos vemos más endeudados pidiendo préstamos externos que aumentan nuestro endeudamiento sin recibir un retroactivo por parte de la empresa o solución que ayude al trabajador. De esta manera esperamos a más tardar esta semana de febrero de 2023 el pago de estos periodos o darnos una solución de transporte de la casa a la empresa y de la empresa a la casa, al igual que la alimentación, porque están pidiendo cumplimiento en la marcación de horario, pero no nos están dando cumplimiento en los pagos de salarios y aportes”.