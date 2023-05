Deportivo Cali se ilusiona en la Liga BetPlay: Pinto revela qué les dijo a los jugadores y hace cuentas para estar entre los ocho

Desde que las posibilidades matemáticas existan, todo es posible. Lo saben Jorge Luis Pinto, los jugadores del Deportivo Cali y la hinchada. El equipo azucarero, que apenas dos meses atrás era último en la Liga BetPlay, hoy se aferra a sumar de a tres puntos y que otros resultados les favorezcan para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

En la noche de este 8 de junio, el cuadro de la capital del Valle se impuso dos tantos a cero, recibiendo al Envigado en el Estadio Palmaseca. Lo hizo con una anotación de Kevin Velasco, que cada vez demuestra más por qué usa el dorsal ‘10′ en su camiseta, y de Gustavo Adrián Ramírez, el paraguayo que después de semanas de sequía se reconcilió con la red: lo mejor es el estado anímico del equipo a falta de dos fechas para que termine la primera fase del torneo.

Deportivo Cali, de menos a más en el rentado local. - Foto: Dimayor

Hoy, Deportivo Cali es décimocuarto en el rentado local, pero está a solo tres puntos del octavo en la tabla de posiciones, Junior de Barranquilla. Entonces, ¿por qué no soñar?

En conferencia de prensa luego de la victoria sobre el Envigado, Jorge Luis Pinto fue preguntado si cree que su equipo se meterá entre los ocho mejores de la Liga BetPlay y no ocultó que esa ha sido la motivación las últimas fechas.

“Hoy le dije a mi equipo que había que soñar, que uno en la vida tiene que soñar, y hay que soñar.… Vamos a ver cómo nos va en Montería, en estos dos partidos tenemos que buscar los puntos, primero, por nuestro promedio y, segundo, por ascender propiamente. Si las cosas en un momento se dan y trae esas circunstancias, bienvenidas”, comentó el timonel del conjunto verdiblanco.

Los dos partidos a los que hizo alusión Pinto son ante Jaguares, el próximo 12 de mayo, y Boyacá Chicó, el 17 de mayo. El primero, sin duda, será el partido más exigente, dada la dificultad de jugar en la capital de Córdoba.

Deportivo Cali deberá visitar a Jaguares para soñar con meterse entre los ocho mejores. Foto: Dimayor. - Foto: El País

Ahora bien, para que el milagro se le dé al Deportivo Cali, es necesario lo siguiente: que Junior no sume más de tres puntos y que Santa Fe no sume más de cuatro puntos. Además, La Equidad, Tolima y Medellín no deberán sumar más de cinco puntos.

Por lo pronto, como dijo Pinto, la prioridad será ganar para esperar que al Cali lo beneficien los otros resultados. Un punto a favor es que el equipo volvió a retomar el olfato goleador que durante fechas se le escapó, incluso en los cobros desde el punto penal.

“En los partidos anteriores tuvimos las opciones y no concretamos. Ha sido importante concretar, ahorita de pronto hay más confianza y más tranquilidad. El volumen de ataque es más constante y encontramos los goles, ese es un factor determinante, antes no los encontrábamos, a pesar de las opciones que teníamos”, expuso Jorge Luis Pinto.

Otras declaraciones de Pinto

Efectividad goleadora: “Me siento contento porque quienes están llamados a hacer los goles los están haciendo, estamos aprovechando las opciones que en otros partidos no pudimos aprovechar”.

Pinto estuvo en la cuerda floja por los resultados al frente del cuadro azucarero. Hoy, comienza a salir adelante. - Foto: Prensa Deportivo Cali

Manejar el resultado, aún pendiente: “En el segundo tiempo me hubiera gustado que el equipo tuviera más la posesión de pelota y hubiera controlado mejor el partido porque de alguna manera Envigado, sin tanta claridad, se metió en nuestro campo y eso hay que saberlo controlar”.

El homenaje del Cali a los ídolos del equipo: “Yo creo que estimula ver al ‘Pibe’ Valderrama hoy en el vestuario, cómo se saludó con todos los muchachos, y ver a todos los otros entrenadores como el ‘Maestro’ Jairo Arboleda. Eso tiene que estimular. Y sobre todo que se compenetren con ellos porque estas generaciones probablemente no vieron mucho al ‘Pibe’, a Arboleda, a Ángel María (Torres), que fue una alegría inmensa verlo. Los muchachos tienen que empezar a conocer esas generaciones que le dieron gloria al Cali y por supuesto motivarse con ello”.