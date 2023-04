Deportivo Cali sufre un nuevo golpe: solicitan suspensión del reconocimiento deportivo

Cada día que pasa, el Deportivo Cali firma un nuevo capítulo que lo acerca a la gran debacle: jugar en la segunda división del fútbol colombiano. Además, el Independiente Medellín complicó las aspiraciones del cuadro ‘azucarero’ que busca de cualquier manera salir de esta pesadilla.

A la crisis deportiva se suma una profunda negativa financiera que incluso ha obligado a algunos jugadores a renunciar por falta de pagos. Así lo retrata la situación del volante Daniel Mantilla, quien llegó este año procedente de un paso a préstamo por Atlético Nacional. Los caleños adquirieron el 50 % de los derechos del jugador y firmaron contrato hasta diciembre de 2025; sin embargo, al no recibir su sueldo de manera cumplida, el futbolista puede optar por romper el vínculo si no se llega a una solución inmediata.

Esta semana, Mantilla se acercó a las oficinas del Deportivo Cali y presentó su carta de renuncia amparado por el estatuto del jugador de la Fifa, que le permite acabar el vínculo unilateralmente luego de cumplir dos meses sin salario.

Mantilla durante el partido ante Medellín en el Atanasio Girardot. - Foto: Dimayor

Bajo esta grave situación, el club del Valle del Cauca ha entrado en el ojo del huracán, pues varias organizaciones, como Acolfutpro, han advertido que el cuadro está ‘ad portas’ de perder su reconocimiento deportivo.

De acuerdo con lo dicho por Carlos González Puche, el Cali podría perder su reconocimiento deportivo por esta profunda crisis. “Con fundamento en la Ley 1445 de 2011, se establece como parte de los mecanismos de control, inspección y vigilancia que los clubes tienen que cumplir unas obligaciones. Cuando se incumplen obligaciones de carácter laboral con un plazo superior a 60 días, la ley dice que el Ministerio podrá suspender el reconocimiento deportivo del club con deportistas profesionales que incumpla”, dijo en charla con Blu Radio.

Puche aseguró que esta no es la primera vez que un club pasa por esta situación. Cúcuta Deportivo, América de Cali y otros han estado en el ojo de la polémica.

“Esa situación ya la hemos visto en otras oportunidades, como con el Cúcuta Deportivo y el América de Cali, que también fue suspendido en su momento, evidentemente es un mecanismo que se ha utilizado y está establecido para que los clubes cumplan con sus obligaciones legales y cuando se incumplen se manda la solicitud al Ministerio, que en el ejercicio del debido proceso requiere al Deportivo Cali para que haga sus descargos y el Ministerio tomará la determinación”.

América derrotó al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, con gol de Alejandro Quintana. - Foto: Foto: Jorge Orozco - El País

Al borde del abismo

Y es que la situación económica del Deportivo Cali no solo tiene preocupados a los jugadores, pues la misma dirigencia ha reconocido abiertamente que están en peligro de desaparecer. Es por eso que el cuadro directivo busca soluciones para sanear las cuentas a corto plazo.

En conversación con el periodista Diego Martínez, subdirector del diario El País de Cali, Luis Fernando Mena, presidente del equipo vallecaucano denunció que incluso hay amenazas en su contra.

“La existencia del Cali está amenazada por la destrucción que hinchas hacen. Cómo es posible que hay un hincha. O no hincha, porque hincha es el que defiende, el que protege, pero alguien que no hace sino mirar cómo dañar al Cali todos los días. No hablemos de ladrones porque no puedo acusar a alguien que robó. Ese señor sí habla acusando a todo el mundo. Eso hace daño. La banca nos cierra porque el Cali va a desaparecer, según este señor. Estamos cerrados en créditos por todos lados”, expuso.

Mena expuso que hay días en que ha querido dar un paso al costado como dirigente del equipo azucarero, en especial por las amenazas y los rumores, algunos de ellos relacionados con Jorge Luis Pinto. “Hay días que sí, yo te lo juro. Cuando tú te levantas y lees mensajes en WhatsApp: ‘Hijuetantas, te vamos a matar hoy, te estás robando el Cali’. ¿Qué me le puedo robar yo al Cali? El Cali tiene el mejor técnico que hay en Colombia y lo traje yo. Andan en el cuento que Jorge Luis Pinto gana 90.000 dólares, eso es falso”, afirmó.