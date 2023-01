Derbi en la Copa del Rey: hora y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Atlético de Madrid

El derbi madrileño es el duelo más atractivo de los cuartos de final de la Copa del Rey, a disputarse este jueves en el Santiago Bernabéu. Tan destinados estaban a enfrentarse que ambas balotas salieron primero en el sorteo de la semana pasada, lo que quitó el suspenso de lo que serían las tres restantes.

Recordando que estas eliminatorias son a partido único, el que salga ganador de La Castellana será uno de los cuatro aspirantes al título, factor que en el cuadro ‘merengue’ desean asegurar a como de lugar, luego de haber perdido, ante el Barcelona, la primera oportunidad de coronarse en esta campaña.

Carlo Ancelotti, técnico del cuadro merengue, se siente motivado a disputar un duro clásico de regreso en casa. “Estamos ante la oportunidad de llegar a las semifinales de una competición importante, teniendo en cuenta la fuerza del rival porque cuesta mucho ganar al Atlético. Espero un partido entretenido porque ellos están mejorando y jugaron muy bien el último partido”, dijo en la previa.

Los ‘colchoneros’ vienen de pasar con tranquilidad frente al Levante (0-2), mientras que el Real Madrid sufrió de más y tuvo que remontar para dejar en el camino al Villarreal en octavos (2-3). “Tenemos ganas y ilusión, volvemos a nuestra casa después de dos meses y tenemos ganas sobre todo con este tipo de partidos como son un derbi”, agregó.

“A domicilio lo hemos hecho muy bien esta temporada, pero tenemos ganas e ilusión por volver a casa y esto nos va a ayudar. Volver al Bernabéu es algo especial”, completó Ancelotti, que no siente como una ventaja recibir al ‘Atleti’ en condición de local.

Para la nómina se esperan movimientos en relación al equipo que ganó el fin de semana en Bilbao. Kroos y Modric volverían a la titular, mientras que la presencia de Camavinga o Fede Valverde es la gran duda que asalta ahora mismo al cuerpo técnico.

Simeone, cauteloso

En la otra acera son igual de cautos al hablar del partido de este jueves a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia). “La única realidad está en el juego y en el partido, en cómo entremos nosotros o ellos. Al equipo lo vengo viendo mejor desde que volvimos del Mundial, con muchas más posibilidades ofensivas para generar peligro y trabajando en grupo muy bien”, reconoció Diego Simeone, técnico de los rojiblancos.

El ‘Cholo’ destaca que su arma será el compromiso y el esfuerzo de los jugadores por darle una alegría a la afición. “Vamos a jugar un partido importante, una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un juego muy bueno y un entrenador al que admiro muchísimo, con lo que representa el Madrid en su campo”, dijo.

El Atlético reconoce la importancia anímica y deportiva de salir ganador en la serie. “Es una eliminatoria y nos jugamos los dos la misma situación. Me ocupa que podamos hacer el partido que vamos a preparar. El fútbol son 90 minutos y en 90 minutos siempre contamos con que pueden pasar muchas cosas”, agregó.

Simeone no descarta que lleguen hasta los penales y en esa situación descata que influirá mucho la “personalidad” de cada pateador, lo que si puntualizó es que debería ser directo a la tanda de cobros y saltarse el alargue como ya se hace en otros países. “Es una situación de juego donde habría que... no ir al alargue, ir a los penales, me parece. Porque si no, hay mucho juegom, mucho tiempo de competencia de los jugadores”, sentenció.

Hora y canal para ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Cuartos de final - Copa del Rey

Hora: 3:00 PM (hora de Colombia)

Canal: Direcv Sports (610-1610) y Directv GO