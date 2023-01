Destapan problema interno en el camerino del PSG: Mbappé, el centro de la molestia

El París Saint-Germain parece encontrar la senda victoriosa que se le había refundido en el inicio del 2023, todo gracias a un pletórico Kylian Mbappé que se sacó del sobre 5 goles en la goleada 7-0 sobre el Puys de Cassel, equipo de la sexta división, en la Copa de Francia.

No obstante, la actuación del delantero francés ha terminado en polémica por cuenta de la cinta de capitán, que usó por primera vez desde que llegó procedente del Mónaco. Todo se remite a la reciente renovación de Kylian hasta 2025, que implicó una serie de beneficios fuera de lo económico, incluido el ser la imagen del equipo ante el mundo, por encima de Messi y Neymar.

Los dos astros sudamericanos no tuvieron problema con eso, pues ya disfrutaron de su brillo en otras épocas y han decidido llevar ‘por la buena’ la relación, saliendo del paso a los rumores que hablaban de una relación tensa e incluso que Mbappé había pedido la salida de Neymar.

Los ‘tres tenores’ suelen buscarse en el campo y se abrazan sin problemas cuando se trata de celebrar un gol, aunque es más que evidente que la amistad entre ‘Ney’ y Lionel está muy distante de su otro compañero en el ataque.

Messi sonríe junto a Neymar en un calentamiento con el PSG - Foto: REUTERS

El problema real se produjo ante la ausencia de Marquinhos, hecho que provocó que ‘Kyky’ luciera la cinta amarilla en su brazo izquierdo. Después del partido, Christophe Galtier, técnico del PSG, indicó que habían decidido que Mbappé sería “el nuevo segundo capitán”, lo que generó un cambio de roles con el lesionado Presnel Kimpembe, designado inicialmente para ese rol por sus nueve temporadas seguidas en el club.

Ante todo el revuelo que causó en la prensa esa declaración, el propio Kimpembe tuvo que salir a aclarar que, como era de esperarse, no tenía conocimiento de ese cambio. “Durante las últimas horas, he podido escuchar y leer mucho sobre mí. Por lo tanto, quiero dejar las cosas claras para evitar que se siga difundiendo información falsa sobre mí. No estaba al tanto de esta decisión, esto es completamente falso… Dicho esto, siempre respetaré las decisiones del club”, publicó en Twitter.

Este fue el mensaje, en francés, publicado por Kimpembe - Foto: @kimpembe_3

Demostrando con goles

Este hecho a opacado en los medios franceses la impresionante presentación de Mbappé, que demuestra su gran momento individual, a pesar de haber perdido hace poco más de un mes la final del Mundial de Qatar 2022, en la que también fue figura.

Es la primera vez que un jugador marca cinco goles para el PSG en toda su historia, un récord que permite también a Mbappé convertirse en el máximo goleador de la historia de la ‘Coupe’, torneo que se disputa desde 1918, con un total de 29 goles (en solo 25 partidos disputados con Mónaco y PSG).

Mbappé iguala en la clasificación histórica de goleadores de la ‘Coupe’ a Jean Pierre Papin (autor de 29 goles con el Marsella y el Burdeos), uno más que el portugués Miguel Pauleta (28 con el Burdeos y el PSG).

Kylian Mbappé celebrando su noche fantástica en la Copa de Francia - Foto: REUTERS

Además de la clasificación para la siguiente ronda, esta victoria ante un rival muy inferior sirve al PSG para mejorar las estadísticas de este inicio de 2023, ya que había perdido dos de sus tres partidos disputados en Ligue 1. “El equipo se comportó bien, hizo un partido serio, respetó al rival y todo sus aficionados vinieron a ver el partido”, destacó tras el pitazo final el técnico Galtier, que hizo jugar todo el partido a sus dos de sus tres grandes estrellas, Mbappé y el brasileño Neymar. “Me pareció importante que jugaran juntos, han combinado mucho, se han buscado continuamente”, destacó.

El Pays de Cassel soñó durante la primera media hora con poder dar una sorpresa histórica, antes de venirse abajo en el tramo final del primer periodo, cuando encajó tres goles de Mbappé (29, 35 y 40) y otro de Neymar (33).

Mbappé volvió a marcar en la segunda parte (56 y 79) y el español Carlos Soler fue el autor del otro gol parisino (64).

Con información de la AFP.