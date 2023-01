“No van a ganar nada más”: Ibrahimovic le da con todo a Argentina por su ‘irrespeto’ en Qatar 2022

Argentina aún no pasa el trago de ser campeón del mundo en Qatar 2022. Cada semana sale un nuevo relato de los acontencimientos de aquella final ante Francia, para muchos la mejor de la historia de los mundiales, aunque otros se quedan con las celebraciones reprochables y el comportamiento de jugadores como el arquero Emiliano Martínez.

Después de ser duramente condenado por políticos y exjugadores fanceses, al ‘Dibu’ también lo han atacado desde otras latitudes y no solo a él, sino a toda la selección de Argentina, metiendo en esa maleta también a Leo Messi.

Zlatan Ibrahimovic, experimentado delantero del Milan de Italia, fue el último en hablar al respecto de lo sucedido en el Mundial, no solo contra Francia, sino en general. El sueco destacó a Messi, su excompañero en el Barcelona, pero explotó en críticas contra el resto de miembros de la albiceleste.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la Selección argentina, porque no van a ganar nada más”, dijo en una entrevista con Radio France, refiriéndose a las burlas que lanzaron en contra de Mbappé, la otra figura del partido definitivo.

Mbappé y Messi fueron las dos figuras de la final disputada el pasado 18 de diciembre en Lusail - Foto: REUTERS

Para Ibrahimovic, es una pena que el espectacular partido de Kylian no se hubiera visto reflejado con el bicampeonato. “Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro”, vaticinó.

Su crítica se centra en el irrespeto que tuvieron los argentinos con otras selecciones que iban dejando en el camino. “Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así”, agregó.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Emiliano Martinez reacts after receiving the Golden Glove award after the match REUTERS/Kai Pfaffenbach - Foto: REUTERS

Críticas y apoyo al campeón del mundo

Lo cierto es que esta opinión de Ibrahimovic se suma a las incontables críticas que ha recibido Argentina por su actitud en el Mundial, aunque ellos mismos se han encargado de explicar las razones de algunos gestos que hicieron tanto el partido con Países Bajos en cuartos, como la final ante los Bleus.

No obstante, esas explicaciones han sido rechazadas en Francia, donde quedaron con ‘sangre en ojo’ por la derrota en los penales. “La mayor mierda del mundo del fútbol. El hombre más odiado”, publicó el defensor francés Adil Rami, campeón del Mundial en el año 2018, lanzando un contudente ‘dardo’ contra el ‘Dibu’.

“Mbappé los traumatizó tanto que celebran más la victoria contra nuestra selección que su Copa del Mundo…”, agregó el experimentado jugador en relación con los cuatro goles (contando el penal) que le hizo Mbappé en la final a la albiceleste.

Mbappé apareció en los minutos finales del partido para llevar todo al alargue - Foto: REUTERS/Paul Childs

No obstante, hay otras personalidades del fútbol que se han tomado con mucho más calma los festejos de Argentina e incluso han llegado a destacar lo hecho en el campo de juego por el ‘Dibu’ Martínez, más allá de los bailes, las palabras y los gestos que le condenan en Francia.

Iker Casillas, campeón con España en Sudáfrica 2010, considera que no es nada del otro mundo lo que hace el portero de la albiceleste a la hora de los penales. “Cada uno se busca sus artimañas para poner nervioso al otro. Todo lo que esté permitido y se pueda hacer, pues hay que ser más listo que el otro. Al final lo que quieres tú es conseguir el título, sea como sea”, dijo el portero ibérico.

Iker incluso aprovechó el momento para exaltar la gran atajada de Martínez en el último minuto al delantero Kolo Muani. “Eh… son diferentes. De hecho, la reacción que tiene el Dibu es de muy poco espacio y tiempo porque la jugada viene muy rápida, pero evidentemente las dos son importantes. Yo tengo más tiempo para poder pensar (en la jugada de Robben), pero aun así te da igual. Yo creo que las dos fueron importantes y decisivas”.