Desde México revelan la decisión definitiva en el negocio entre Falcao y Cruz Azul

Falcao seguirá siendo un sueño más que una realidad para los hinchas de Cruz Azul. De acuerdo a la información que se maneja en la prensa mexicana este sábado, han dado por descartada la posibilidad de sacar al colombiano del Rayo Vallecano con destino a la ‘máquina cementera’.

De acuerdo al periodista León Lecanda, perteneciente a la cadena ESPN, la imposibilidad de liberar un cupo de extranjero es el gran problema que asalta a la dirigencia azul. “Radamel Falcao no llegará a La Máquina en este mercado invernal”, sentencia el reportero mexicano.

Desde que empezó a correr el rumor sobre los primeros contactos entre el equipo cementero y el máximo goleador histórico de la Selección Colombia, se dijo que el primer paso era liberar un cupo en la plantilla, algo que, con el paso de los días no se hizo y ahora, a falta de solo unos días para el cierre del mercado, se hace prácticamente imposible.

Solo un ‘milagro’ podría cambiar las cosas a favor de Cruz Azul, que en este periodo estuvo también sondeando la posibilidad de fichar al uruguayo Luis Suárez, sin embargo, perdió el pulso con Gremio por las mismas razones que ahora perjudican el supuesto feeling que tenían con el entorno de Radamel. “El plantel del clausura 23 está proyectado para quedarse así como está, sin más altas ni bajas antes del cierre de registros el 1 febrero”, sentencia Lecanda.

Falcao es suplente en el Rayo Vallecano por detrás de Sergio Camello y Raúl de Tomás - Foto: Getty Images/Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Esa misma versión fue replicada en Colombia por el programa ESPN F90, donde informaron que Falcao no llegará al equipo mexicano a menos que suceda un ‘milagro’ a última hora y la dirigencia encabezada por Víctor Velásquez aprete el acelerador en concretar la salida del colombiano, al que todavía le quedan 6 meses de contrato con el Rayo Vallecano.

A mediados de enero, el presidente de Cruz Azul había dejado en el aire que estaban adelantando negociaciones con delanteros extranjeros para reforzar el ataque, confirmando el interés por Falcao y por el ecuatoriano Enner Valencia, figura en Qatar 2022, que ahora mismo se encuentra jugando para el Fenerbahce de Turquía.

De momento la decisión es no sumar ningún refuerzo más y dejar la plantilla tal como está para el campeonato que apenas va por su cuarta jornada. La ‘máquina’ marcha en el penúltimo lugar de la tabla con 1 punto producto de 2 derrotas y 1 empate en las tres salidas disputadas hasta ahora.

Cruz Azul ha marcado 3 goles, pero la hinchada pide a gritos la llegada de un atacante - Foto: AP

En el Rayo, por otro lado, han decidido regatear todo lo que tenga que ver con el futuro de Falcao. Sin embargo, su situación no calma y con la recuperación de Raúl de Tomás pasaría a ser el tercer delantero, una posición incómoda más allá de que él mismo ha aceptado que el tema de la edad le juega en contra a estas alturas de su carrera.

Justo cuando surgió el rumor sobre Cruz Azul, al técnico Andoni Iraola le preguntaron sobre Falcao y aplicó la estrategia ya conocida por los técnicos más experimentados. “No tengo ninguna noticia en ese sentido. Respecto al mercado, yo les digo siempre lo mismo, no es algo que me compete a mí”, señaló.

El técnico español prefirió tirarle la bola a los directivos y no entrar en polémica por la ya evidente suplencia del atacante samario. “Es una cuestión de jugadores, de club, de tomar decisiones. Si me preguntan, yo les intentaré ayudar, pero no tengo ninguna noticia en ese sentido, vamos”, reiteró.

Falcao ha marcado dos goles por liga esta temporada - Foto: Getty Images/David S. Bustamante/Soccrates

Para visualizar la evidente falta de minutos de Falcao solo hace falta revisar las estadísticas. De las 17 fechas disputadas, el ‘Tigre’ ha visto acción en 16, pero solo en 3 oportunidades ha sido titular, llegando a la pobre cifra de 446 minutos en total.

Eso se ve reflejado en la disminución de su capacidad goleadora que se resume a los dos goles que marcó antes del parón por el Mundial, frente a Athletic Club y Atlético de Madrid.