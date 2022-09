Después de 9 fechas volvió a ganar el Deportes Tolima ante el Once Caldas de Manizales

Para tener opciones reales de clasificar a los 8, Deportes Tolima tiene que hacer 24 puntos de los 27 que restan. Ganarle a un Once Caldas, que le tenía medido el aceite en casa, era vital.

Hacía tres años que el albo se venía imponiendo tras enfrentarse en tres ocasiones. Una derrota y dos empates dejaban números en rojo para los de Ibagué. Ante los de Manizales ganaron por última vez en suelo propio el 7 de noviembre del 2018 con goleada por 3 a 0.

Los de Diego Corredor se ubicaban en el cuarto lugar de la tabla con 18 puntos en 11 partidos disputados.

En el gramado del Manuel Murillo Toro, Hernán Torres alineó a Cuesta; Angulo Quiñones, Mosquera, Hernández; Rovira, Ureña, Pérez, Sosa, Ibarguen; Lucumí.

Los visitantes apostaron por Chaux; Cardona, Torijano, Riquett, Balanta; Pico, Piedrahita, Celis, García, Gómez; Del Valle.

Con Rovira, Ibarguen, Sosa, Lucumí intentaron vulnerar la valla de Chaux en la primera mitad sin lograrlo. Once Caldas en cambio, intentó imponer condiciones desde los primeros minutos de la etapa complementaria, sin embargo, fueron más pelotazos que juego elaborado.

En cambio los locales, aprovecharon su fortaleza por la banda izquierda y tras un centro de Ibarguen, Rodrigo Ureña puso arriba en el marcador entrando al área a empujar el esférico.

Con ese resultado, los dirigidos por Hernán Torres subieron a la posición número 15 con 12 unidades. Once Caldas se ubica 5 con con 18 puntos.

Un escándalo rodea al equipo sub campeón de Colombia. En la nómina de jugadores convocados, llamó la atención la ausencia de Michael Rangel.

El periodista Nelson Ascencio, reveló que al parecer se trataba por actos de indisciplina.

“@cdtolima acaba de separar del grupo a Michael Rangel por actos de indisciplina. Noticia que me acaba de confirmar el presidente del club, César Alejandro Camargo”, publicó en su cuenta el comunicador.

SEMANA habló con uno de los integrantes del club y confirmó que, efectivamente, el delantero, parece no tener buen comportamiento en el club.

“Michael Rangel se encuentra en proceso de evaluación por parte del comité disciplinario de la institución. De momento el jugador se encuentra apartado de la nómina de convocados para el partido de hoy.”, respondieron para este medio de comunicación.

De hecho, Javier Hernández Bonet había dado pistas del problema con el ´rompecorazones´ y hernán Torres, técnico del Tolima lo había desmentido.

“Para decir eso debe tener pruebas. Sin pruebas, cómo ejecuta uno las cosas. Las fuentes fidedignas, así como cuentan eso, también deben contar lo que hacemos en la disciplina. Desde el año pasado se implementó el ‘borrachímetro’ todos los días. Pesan y soplan. Y los resultados han sido todos negativos”, expresó el timonel el pasado 2 de septiembre.

César Camargo, uno de los dueños del club, dejó claro que no aceptaría las malas conductas en su club.

“Lo que sí quiero dejarle claro a todos, a ustedes y a los hinchas, es que en Deportes Tolima la indisciplina no es tolerada de ninguna manera. Y a nosotros no nos tiembla la mano, así ha sido el club desde hace muchísimos años, y lo va a seguir siendo. Y no porque esté mi padre o esté yo al frente van a cambiar esas políticas”, reveló Camargo Serrano en este espacio deportivo.

Se espera pronunciamiento oficial para aclarar lo sucedido.