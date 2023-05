Esta sería la razón por la que Teófilo Gutiérrez se va del Bucaramanga: grave lío en el camerino

Ni seis meses duró el idilio de Teófilo Gutiérrez con el Atlético Bucaramanga. Presentado por el refuerzo de lujo, el barranquillero arrancó demostrando que su calidad sigue intacta, sin embargo, los resultados no lo acompañaron y la eliminación prematura se sumó a la reciente sanción que recibió por insultar al árbitro Bismarks Santiago después de la derrota ante Independiente Medellín por la fecha 14.

El informe del colegiado decía: “Finalizado el juego, en el túnel, cuando me dirigía al camerino arbitral, el jugador del Club Bucaramanga n.° 29, Teófilo Gutiérrez, empleó lenguaje ofensivo e insultante contra mi persona”.

Basado en esa denuncia, la decisión del comité disciplinario se basó en darle la derecha al árbitro y creer en la veracidad de lo incluido en el informe. “Conforme a lo entregado, se desprende que el investigado, cuando se encontraba en el túnel junto, entre otras personas, a la terna arbitral, profirió palabras desobligantes en contra del árbitro central del encuentro”, corrobora la resolución.

En ese orden de ideas, Teo se perderá tres jornadas con el Bucaramanga, de las cuales ya pagó una en el 0-0 del pasado domingo ante Boyacá Chicó. Eso deja como conclusión que solo podría jugar frente a América en la fecha 20, siendo este su último partido con la camiseta del Leopardo, a menos que suceda algo extraordinario y logre la renovación.

Teófilo Gutiérrez salió muy enojado del partido contra Medellín - Foto: DIMAYOR

Ese es el argumento en el que hoy se basan los directivos del Bucaramanga para dar por terminado su contrato anticipadamente, de acuerdo con lo que se supo desde la capital santandereana. El club amarillo quiere acordar cuanto antes la rescisión por mutuo acuerdo, buscando planificar desde ya lo que será el segundo semestre bajo las órdenes del recién llegado Alexis Márquez.

Pero lo que no se conocía hasta ahora es que Teo también protagonizó un hecho bochornoso en el vestuario contra un canterano, caso que no pasó por alto en el cuerpo técnico y la dirigencia. Según la versión del periodista Henry ‘Bocha’ Jimenez, el experimentado delantero se peleó con un jugador de las divisiones menores frente a la gran mayoría de sus compañeros.

Jiménez asegura que Teófilo la emprendió con el juvenil y “lo trató mal y lo humilló” al punto que recibió un llamado de atención de parte de Márquez y los demás miembros del staff.

Ese momento, según la versión del periodista, fue el detonante de una decisión que tomó por sorpresa a la hinchada y deja nuevamente en el limbo la carrera de Teo, quien había llegado hace apenas unos meses luego de terminar su contrato con el Deportivo Cali.

Teófilo Gutiérrez, Atlético Bucaramanga. - Foto: Twitter oficial Atlético Bucaramanga (Atlético Bucaramanga @ABucaramanga).

¿Hora de regreso a Junior?

Esta decisión ha impactado fuerte entre los hinchas de Junior, que vuelven a ver la puerta a un regreso de Teo para quemar sus últimos cartuchos en el equipo de sus amores.

Antes de ir a Bucaramanga, el de La Chinita estuvo muy cerca de volver, pero Arturo Reyes, entonces técnico del cuadro tiburón, decidió declinar esa opción, sumado a que la directiva ya había hecho un esfuerzo grande por fichar a Juan Fernando Quintero.

Fuad Char, máximo accionista de Junior, reconoció que le hubiera gustado el regreso del 29. “Si no se hubiese presentado lo de Juanfer, lo hubiese traído. El técnico lo aceptaba, pero ya con Juanfer y con el equipo que hemos armado, ya está bueno”, aseguró en El Heraldo.

Teófilo Gutiérrez ansiaba regresar a Junior después de año y medio en el Cali - Foto: NurPhoto via Getty Images

Eso sí, el empresario no negó que tuvo desencuentros con Teo antes de su salida en 2021. “Teo tuvo muchos problemas con compañeros. El día que íbamos a jugar a Chile, con Coquimbo, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Teo lideró una especie de huelga discutiendo los premios y otras cosas, pero yo estuve a punto de traerlo”, apuntó.

“Teo fue el vocero de la situación, no era él sólo, estaban Mera, Viáfara, Hinestroza, todos estaban”, agregó. A pesar de eso, pensó que era buena idea escuchar el clamor de los hinchas por su regreso en este 2023. “Yo lo iba a traer. Si no se hubiera hecho lo de Juan Fernando Quintero, lo hubiera traído. Nos hacía falta un jugador de esas características, no lo teníamos”, sentenció.