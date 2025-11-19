Acabó la doble fecha Fifa de noviembre de 2025 para la Selección Colombia. Sin embargo, más allá de los dos triunfos, contra Nueva Zelanda y Australia en Estados Unidos, este 19 de noviembre se supo un detalle que opaca un poco lo deportivo.

Revelaron que a un par de jugadores de la Selección Colombia casi los roban en Estados Unidos. Concretamente habría sido en Miami, donde se disputó el primer partido ante Nueva Zelanda.

Gustavo Puerta, autor del primer gol de Colombia ante Nueva Zelanda. | Foto: Getty Images

“Un jugador reportó que los estaban siguiendo”

Fue el periodista Ricardo Orrego quien dio detalles en el programa Blog Deportivo de Blu Radio. Según el comunicador, que está bastante enterado de la actualidad en Selección Colombia, los hechos habrían ocurrido en días de descanso.

“Varios jugadores salieron de compras el día que hubo libertad en la concentración de Colombia y se fueron a un centro comercial muy cerca. Compararon varios iPhone y cuando iban hacia una clínica, un jugador, del que no dan el nombre, reporta que los estaban siguiendo”, reveló Orrego, en declaraciones recogidas por Gol Caracol.

Y siguió: “Los de seguridad llaman a la Policía, interceptan al vehículo en carretera y encontraron armas, elementos para robo, guantes de látex”.

Cuentan que ninguno de los futbolistas tuvo complicaciones o algo similar. Sin embargo, se espera que exista algún pronunciamiento oficial por parte de alguno de los que vivieron los hechos. Mientras tanto, todo se mantiene en secreto, hasta la identidad de los jugadores.

Respecto a los sujetos que habrían tratado de atacar a los jugadores, Ricardo Orrego contó: “Colombianos, ilegales e indocumentados que aparentemente hacen parte de una banda de maleantes que intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en Fort Lauderdale… Con un prontuario larguísimo de delitos en Estados Unidos”.

Más de Selección Colombia: balance deportivo de la fecha Fifa y actualidad

Tan pronto como acabó el juego de Colombia ante Australia, mismo que se jugó en Nueva York, La Tricolor entró en modo Mundial 2026. Con la última actualización del ranking Fifa, se supo que el combinado nacional estará en bombo 2 de cara al sorteo que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington.

Los dos triunfos de noviembre contra las selecciones oceánicas sirven a Néstor Lorenzo para que saque conclusiones. De a poco, el estratega argentino va armando la nómina que estará en el Mundial 2026 en busca de un buen desempeño.

Néstor Lorenzo va preparando la nómina de Selección Colombia para el Mundial 2026. | Foto: Tomado de YouTube: Gol Caracol