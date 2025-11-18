Suscribirse

Mundo

En video quedó registrado cómo colombianos fueron sacados a la fuerza del Chase Stadium durante partido de Colombia vs. Nueva Zelanda

El partido transcurría con normalidad, hasta que se desataron altercados en la grada.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

19 de noviembre de 2025, 2:41 a. m.
El episodio ocurrió el pasado 15 de noviembre.
El episodio ocurrió el pasado 15 de noviembre. | Foto: Redes sociales: ColombiaOscura/Montaje:SEMANA

En los últimos días han circulado videos sobre un episodio bochornoso durante el partido entre la selección Colombia y Nueva Zelanda que se jugó el sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. El material, difundido en redes sociales, muestra el momento preciso en que varios hinchas fueron retirados de las tribunas tras un violento forcejeo con guardias de seguridad del estadio.

Contexto: Trump insulta a una periodista tras pregunta sobre los archivos Epstein y el video causa indignación en redes: “Silencio, cerdita”

El partido, que era uno de los últimos amistosos de preparación de la Selección antes de compromisos mayores, transcurría con normalidad hasta que se desataron altercados en la grada. En los videos —uno de ellos de tres minutos— se aprecia cómo la intervención de los guardias escala de forma rápida: varios aficionados discuten con el personal de seguridad, se producen empujones y, finalmente, la salida a la fuerza de al menos tres personas.

Las autoridades estadounidenses intervinieron en el lugar. Según los registros difundidos, los involucrados fueron detenidos por la Policía por protagonizar disturbios y por el uso de lenguaje ofensivo en las tribunas.

Contexto: Video del momento en que un auto de carreras pierde el control y se va contra una multitud de aficionados: hay varios heridos

En el material se escuchan fragmentos de la situación y algunos intercambios verbales que incluyen frases directas de quienes están allí. Entre las frases que se oyen están: “¿Cuál pleito, oe, cuál pleito?”, “Pero si no he hecho nada malo”; y advertencias a quien graba: “Oye, no lo grabes”. En medio del forcejeo.

En un fragmento concreto de otro video que ha resonado en redes se aprecia a un guardia sujetando a uno de los hinchas, tomándolo del cuello mientras varias personas en la grada gritan al aficionado y lo insultan.

El choque entre Colombia y Nueva Zelanda, realizado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, era parte de la programación de amistosos de la selección colombiana este mes.

Las publicaciones que han compartido los videos recibieron numerosos comentarios de reproche, explicación y comparaciones con comportamientos en estadios locales. Entre las reacciones aparecen mensajes como: “Después de la final de la copa América contra argentina nos tienen en la mira … y para el mundial va a ser igual cero tolerancia … hay que comportarse mejor”; “Pues que los saquen, en los partidos de la copa américa nos hicieron quedar muy mal por colarse y tener ese comportamiento tan mediocre”, y “Así es que toca, por eso es que acá hacen lo que se les da la gana.”

Contexto: Impactante video muestra como camión casi arrolla la cabeza de mujer que llevaba a su hija en los brazos: tropezón provocó todo

Hubo quienes atribuyeron la respuesta policial y de seguridad a normas más estrictas fuera del país; otros critican la actitud de los aficionados y recuerdan incidentes pasados que, según ellos, habrían aumentado la vigilancia en eventos internacionales.

