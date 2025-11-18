En los últimos días han circulado videos sobre un episodio bochornoso durante el partido entre la selección Colombia y Nueva Zelanda que se jugó el sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. El material, difundido en redes sociales, muestra el momento preciso en que varios hinchas fueron retirados de las tribunas tras un violento forcejeo con guardias de seguridad del estadio.

El partido, que era uno de los últimos amistosos de preparación de la Selección antes de compromisos mayores, transcurría con normalidad hasta que se desataron altercados en la grada. En los videos —uno de ellos de tres minutos— se aprecia cómo la intervención de los guardias escala de forma rápida: varios aficionados discuten con el personal de seguridad, se producen empujones y, finalmente, la salida a la fuerza de al menos tres personas.

#VERGONZOSO 🚨 Se conoce el video completo que muestra el momento preciso en el que aficionados colombianos fueron sacados, en medio de un violento forcejeo con guardias de seguridad del Chase Stadium (Miami), durante partido entre Colombia y Nueva Zelanda el pasado sábado 15NOV.… pic.twitter.com/3YArTg6ZZr — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 19, 2025

Las autoridades estadounidenses intervinieron en el lugar. Según los registros difundidos, los involucrados fueron detenidos por la Policía por protagonizar disturbios y por el uso de lenguaje ofensivo en las tribunas.

En el material se escuchan fragmentos de la situación y algunos intercambios verbales que incluyen frases directas de quienes están allí. Entre las frases que se oyen están: “¿Cuál pleito, oe, cuál pleito?”, “Pero si no he hecho nada malo”; y advertencias a quien graba: “Oye, no lo grabes”. En medio del forcejeo.

En un fragmento concreto de otro video que ha resonado en redes se aprecia a un guardia sujetando a uno de los hinchas, tomándolo del cuello mientras varias personas en la grada gritan al aficionado y lo insultan.

Things got wild tonight at the Colombia vs New Zealand game, with multiple fans allegedly starting altercations and being taken out of the stadium😳| #ONLYinDADE pic.twitter.com/xD4n7xEktI — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) November 16, 2025

El choque entre Colombia y Nueva Zelanda, realizado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, era parte de la programación de amistosos de la selección colombiana este mes.

Las publicaciones que han compartido los videos recibieron numerosos comentarios de reproche, explicación y comparaciones con comportamientos en estadios locales. Entre las reacciones aparecen mensajes como: “Después de la final de la copa América contra argentina nos tienen en la mira … y para el mundial va a ser igual cero tolerancia … hay que comportarse mejor”; “Pues que los saquen, en los partidos de la copa américa nos hicieron quedar muy mal por colarse y tener ese comportamiento tan mediocre”, y “Así es que toca, por eso es que acá hacen lo que se les da la gana.”