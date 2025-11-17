La Policía de Nuevo Gales del Sur, en Australia, informó sobre al menos nueve heridos, uno de ellos en estado crítico, después de que un coche impactara contra una grada llena de espectadores en un evento automovilístico denominado ‘derby de demolición’ en el que los vehículos participantes chocan intencionadamente unos con otros.

El incidente ha tenido lugar en la ciudad de Walcha, en el oeste del país, durante la celebración este sábado del Rally Anual de Motocicletas del municipio que incluía en su programa el evento de carros.

Los servicios de emergencia habilitados por la organización del rally atendieron en un primer momento a los heridos, que posteriormente fueron trasladadores en ambulancia a un centro hospitalario cercano. En total, siete hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 75 años tuvieron que ser hospitalizados.

Entre ellos, un varón de 54 años ha sufrido heridas de gravedad y otros tres se encuentran todavía bajo observación. Los cuatro deberán permanecer en el hospital por el momento.

La Policía ha indicado que el piloto de 27 años había tenido otra colisión en la pista momentos antes de estrellarse contra el público, por lo que investigan si este hecho pudo haber tenido relación con el accidente.

“Los miembros electos y el personal expresan sus más sinceras condolencias a los heridos y sus familias. Oramos por su pronta recuperación y el Consejo y la comunidad de Walcha les brindarán apoyo y consuelo en estos momentos tan difíciles”, reza un comunicado del Ayuntamiento de Walcha emitido en la página de Facebook del evento de motocicletas.

Así mismo, medios locales señalan que la cifra de heridos es de 13 personas, y hablan de que un hombre de 54 años sufrió lesiones delicadas en su columna vertebral; de igual forma, mencionan que otro sujeto de 30 años presentó una lesión seria en su cabeza. Según News.com.au, ambos fueron trasladados en helicóptero al Hospital John Hunter de Newcastle.

El trágico episodio sucedió a unos 420 kilómetros de la ciudad de Sydney sobre las 6:15 p. m. hora local y que el resto de lesionados fueron atendidos por los servicios de urgencias de los hospitales de Armidale, Tamworth y Walcha. La prensa local confirmó que seis personas tenían heridas de consideración.

Uno de los videos publicados en diferentes redes sociales muestra como el auto involucrado toma rumbo, a toda velocidad, contra una de las graderías atestadas de espectadores y se la lleva por delante.

En redes sociales también circula una hipótesis de lo que pudo haber provocado la tragedia; según algunos usuarios, el piloto Steven Taylor perdió el conocimiento al volante tras haber chocado, de forma previa, con otro vehículo.

Esta situación llevó a que, según su hermano, su pie se atorara en el acelerador y su auto se fuera de forma violenta contra la gradería.

“Mi hermano Steven chocó contra un coche en medio de la pista. Cuando intentó avanzar, perdió el conocimiento; su pie se quedó atascado en el acelerador con tanta fuerza que no pudo frenar”, explicó el hermano del piloto.

Según estimaciones de las autoridades, el auto se estrelló contra la valla perimetral a 70 km/h (velocidad máxima) e impactó contra la tribuna.

Blake Taylor, familiar del pilotos, también confirmó que su hermano fue encontrado desplomado en el auto luego del incidente y que sufrió heridas leves; de igual forma, señaló que tuvo que ser sometido a diferentes pruebas obligatorias para determinar las condiciones en las que se presentó el accidente.