Un impactante video muestra el momento en el que una mujer estuvo cerca de ser arrollada con su hija por un camión, después de que se tropezara accidentalmente.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 10 de noviembre, en el municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío, y todo fue captado por una cámara de seguridad.

La imagen muestra cómo la mujer fue socorrida de inmediato por varios de los testigos que estaban allí. | Foto: API

En la imagen se ve que la escena transcurre con total normalidad, hay una moto que está parada y una mujer camina por la acera de al frente. Pocos segundos después, aparece un carro y, detrás de este, va un camión.

En ese momento, la cámara muestra cómo una mujer se dispone a pasar la calle llevando en los brazos a su hija, a quien tiene arropada con una cobija rosada.

Justo cuando se acercó a la vía, la mujer se tropezó y se fue de frente hacia el piso cuando el camión pasaba por allí. De inmediato, la ciudadana protegió a la niña y su cabeza por poco es arrollada por la llanta trasera del vehículo de carga.

#NoticiasColombia | En Calarcá, una madre y su bebé se salvaron de milagro luego de que la mujer perdiera el equilibrio al cruzar una calle en obra y cayera con el pequeño en brazos. Las imágenes muestran cómo un camión de gas logró frenar a tiempo y evitar arrollarlos por… pic.twitter.com/OziX3u2Iko — TUBARCO (@tubarconews) November 14, 2025

Como si fuera un milagro, el neumático alcanzó a tocar la cabeza de la ciudadana y hasta el pelo le quedó enrollado allí. Pese a todo esto, ella en ningún momento soltó a la bebé de sus brazos.

Tras lo ocurrido, el conductor del camión frenó rápidamente y uno de los ocupantes se bajó a ayudar a la madre y a su hija. Además, otros testigos que pasaban por la zona también fueron de inmediato a auxiliarla.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y aparentemente no le pasó nada a la mujer y a la pequeña de brazos. No obstante, se desconoce si tuvo heridas por el fuerte golpe que se propinó al caer.