Impactante video muestra como camión casi arrolla la cabeza de mujer que llevaba a su hija en los brazos: tropezón provocó todo

Una cámara de seguridad captó la angustia que se vivió cuando la mujer cayó al suelo.

Redacción Nación
15 de noviembre de 2025, 4:25 p. m.
Las imágenes muestran el momento exacto en el que la mujer se cayó al suelo y casi ocurre una tragedia.
Las imágenes muestran el momento exacto en el que la mujer se cayó al suelo y casi ocurre una tragedia. | Foto: API

Un impactante video muestra el momento en el que una mujer estuvo cerca de ser arrollada con su hija por un camión, después de que se tropezara accidentalmente.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, 10 de noviembre, en el municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío, y todo fue captado por una cámara de seguridad.

La imagen muestra cómo la mujer fue socorrida de inmediato por varios de los testigos que estaban allí.
La imagen muestra cómo la mujer fue socorrida de inmediato por varios de los testigos que estaban allí. | Foto: API

En la imagen se ve que la escena transcurre con total normalidad, hay una moto que está parada y una mujer camina por la acera de al frente. Pocos segundos después, aparece un carro y, detrás de este, va un camión.

En ese momento, la cámara muestra cómo una mujer se dispone a pasar la calle llevando en los brazos a su hija, a quien tiene arropada con una cobija rosada.

Justo cuando se acercó a la vía, la mujer se tropezó y se fue de frente hacia el piso cuando el camión pasaba por allí. De inmediato, la ciudadana protegió a la niña y su cabeza por poco es arrollada por la llanta trasera del vehículo de carga.

Como si fuera un milagro, el neumático alcanzó a tocar la cabeza de la ciudadana y hasta el pelo le quedó enrollado allí. Pese a todo esto, ella en ningún momento soltó a la bebé de sus brazos.

Tras lo ocurrido, el conductor del camión frenó rápidamente y uno de los ocupantes se bajó a ayudar a la madre y a su hija. Además, otros testigos que pasaban por la zona también fueron de inmediato a auxiliarla.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y aparentemente no le pasó nada a la mujer y a la pequeña de brazos. No obstante, se desconoce si tuvo heridas por el fuerte golpe que se propinó al caer.

El video no tardó en hacerse viral en las redes sociales y rápidamente despertó una ola de comentarios. Incluso, algunos calificaron lo ocurrido como un milagro.

