Óscar David Mora Martelo, comerciante y ganadero, murió tras recibir once impactos de bala en un ataque sicarial registrado la mañana del 12 de noviembre en la ciudad.

Las autoridades —que ya asumieron la investigación a cargo del CTI de la Fiscalía—analizan si el homicidio está relacionado con un atentado previo ocurrido el 29 de octubre en Villa Santos, donde Mora Martelo salió ileso.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 12 de noviembre, en la intersección de la calle 65 con la carrera 43, en el barrio Prado, según la Policía. El hombre se encontraba en su camioneta Toyota Prado TXL blanca, junto a una trabajadora doméstica, cuando dos hombres vestidos con overoles grises se aproximaron en un moto bóxer, color negro.

El parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en múltiples ocasiones. Mora Martelo fue trasladado a la Clínica La Merced con signos vitales y falleció horas después por la gravedad de las heridas.

Óscar murió por 11 heridas por arma de fuego: seis en la cabeza, una en la frente, una en el pómulo, dos en la zona intercostal derecha y una en el brazo derecho.

La Policía Metropolitana informó que la moto usada por los agresores —con placas URU38E— fue hallada abandonada en un sector cercano; el vehículo en el que huyeron habría sido un Kía Picanto color gris.

La investigación formal quedó en manos del CTI de la Fiscalía; en las actuaciones aparecen labores de inteligencia con participación de Sijín y SIPO. Las autoridades han identificado a la víctima como óscar David Mora Martelo, era oriundo de Montería y tenía 43 años.

Un antecedente que por ahora es eje de la indagación es el ataque que sufrió Mora Martelo el 29 de octubre cuando salía del condominio La Ría, en Villa Santos. En esa ocasión una mujer le disparó cuando intentaba subirse a un vehículo y él no resultó herido. Las autoridades investigan si se trata del mismo grupo criminal que estuvo a cargo de su homicidio el 12 de noviembre.

En cuanto al perfil legal de la víctima, las autoridades hallaron que Mora Martelo registra una anotación por delito de inasistencia alimentaria en el sistema SPOA. Según sus seres queridos, el hombre no había recibido amenazas ni era víctima de extorsión.