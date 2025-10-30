Hijo de una fiscal y contratista de la Alcaldía de Barranquilla, capturado por graves casos de extorsión, entre ellos a un alcalde: estos son los detalles

En las últimas horas, funcionarios del CTI y la Dijín capturaron a tres personas que eran buscadas por una investigación por extorsión a personas vinculadas a procesos activos en la Fiscalía.

Uno de los casos, según el diario El Tiempo, es el alcalde de Sitionuevo (Magdalena) Alfredo Navarro Manga, a quien los presuntos delincuentes le estaban exigiendo el pago de 140 millones de pesos para, supuestamente, torpedear una investigación en su contra por presuntos hechos de corrupción.

En la investigación se conoció que en julio de 2024 agentes del CTI adelantaron tareas judiciales en la Alcaldía de Sitionuevo, con supuestas órdenes de la Policía Judicial que terminaron siendo falsas.

Según la Fiscalía, los allanamientos se realizaron para obtener información contractual de la administración municipal.

El mandatario puso en conocimiento su caso, el cual llevó a la sorpresiva detención de Abraham Elías Muñoz Guerra.

Se trata de nada más y nada menos que el hijo de una fiscal de Barranquilla, Betzaida Guerra Martínez, quien no tiene ningún tipo de vinculación con los hechos.

Abraham fue detenido en la misma operación junto a Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI Barranquilla, y Yarin Ernesto Pareja Marimón, investigador del CTI.

Margarita Viviana Bula Trujillo, excoordinadora del CTI Barranquilla, capturada por escándalo de extorsión. | Foto: Redes sociales

Los detenidos tendrán que responder por delitos de concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública.

Ni la fiscal Betzaida Guerra Martínez ni el alcalde de Sitionuevo se han pronunciado al respecto.

El diario El Tiempo también encontró que Abraham es contratista de la Alcaldía de Barranquilla, situación que desde esa entidad territorial dijeron iban a revisar.

El hombre es oriundo de Neiva, pero reconocido también por sus emprendimientos en la compra y venta de ropa y otros accesorios.