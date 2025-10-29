Suscribirse

Medellín

Usuario del Metro de Medellín se desmayó y cayó en la vía del tren en la estación San Antonio, en pleno centro de la ciudad

El hombre fue atendido por el personal del Metro y recibió atención prehospitalaria.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 1:14 a. m.
Metro de Medellin
METRO DE MEDELLIN ESTACIONES | Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

Un pasajero del Metro de Medellín se llevó esta tarde de miércoles, 29 de octubre, el susto de su vida, cuando esperaba el arribo de uno de los trenes en una de las plataformas de la estación San Antonio, en pleno centro de la ciudad, el pasajero se desplomó y cayó a la vía del tren.

Contexto: “Me vi muerto, era imposible salir”: Padre Chucho relató en SEMANA los momentos de pánico que vivió en Ecuador

Según le informó a SEMANA el Metro de Medellín, el usuario contó con tan buena suerte que en ese momento no transitaba ninguno de los trenes por esa estación.

“El caso se presentó en la estación San Antonio (línea A). El usuario se desmaya, cae a la vía por la cual no circulaba ningún tren en ese momento”, dijeron.

Otros pasajeros que estaban cerca, reaccionaron de inmediato y le prestaron los primeros auxilios.

Un video que circula en redes sociales deja ver el momento en el que el usuario, sin fuerzas, es extraído hacia la plataforma para ponerlo a salvo.

Allí, dijo el Metro, se le brindaron “los primeros auxilios y posteriormente fue atendido por personal de atención prehospitalaria”.

El hecho, que no pasó de ser un gran susto, pudo haber terminado mal, por fortuna no había trenes en ese sentido en el momento del accidente.

Se desconocen las causas del desmayo del hombre, aunque se sabe que está fuera de peligro.

La estación donde se presentó el hecho es San Antonio, que recoge la mayor cantidad de líneas del Metro con la Línea A, que va se extiende de sur a norte; la Línea B, que va de oriente a occidente; y el tranvía de Ayacucho, que va del centro hacia la comuna 8 - Villa Hermosa.

Emergencia en Metro de Medellín por socavación
Emergencia en Metro de Medellín por socavación | Foto: cortesía: Alcaldía de Cali

Cabe recordar que el Metro dio por superada la emergencia reportada el lunes 20 de octubre, la cual obligó a cierre temporal del servicio entre El Poblado y Aguacatala.

Contexto: Metro de Medellín: ¿cuándo se normalizará el servicio en tramo de la Línea A?

