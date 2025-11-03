Los operativos por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla no cesan en contra de las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de la comunidad en general.

La institución policial dio a conocer sobre la captura de un presunto peligroso sicario del Clan del Golfo, quien sería responsable de varios casos de homicidio en la capital del Atlántico.

Alias Ñao, según la Policía, fue capturado en el barrio Los Girasoles, sur de la ciudad, mediante una orden de captura por el presunto delito de concierto para delinquir agravado.

“Esta estructura criminal se dedica a la comisión de homicidios selectivos, cobro de extorsiones y tráfico de estupefacientes, con injerencia en los barrios La Manga, Por Fin, El Bosque, Me Quejo, Santo Domingo y Santa María, así como en los municipios de Soledad, Malambo y Galapa”, detallaron desde la Policía.

Así mismo, dieron a conocer que este supuesto sujeto capturado tiene una anotación judicial por el delito de hurto y se estaba priorizado dentro de los actores criminales dinamizadores del homicidio en el área metropolitana de Barranquilla.

Operativos de la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

“Según las labores de inteligencia, cumplía el rol de sicario dentro de la estructura, y estaría vinculado a por lo menos cinco homicidios ocurridos durante el año 2025, bajo las órdenes del cabecilla urbano conocido como alias Pastilla”, señalaron las autoridades judiciales.

Entre tanto, el brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que siguen con las labores investigativas con el fin de poder colocarle freno a las bandas criminales.

“Esta captura representa un avance importante en la estrategia para desarticular las estructuras del Clan del Golfo que operan en el área metropolitana. Continuaremos atacando de manera frontal a quienes pretenden sembrar el miedo mediante la violencia y la intimidación”, señaló el alto oficial.

De igual manera, Urrego indicó que se adelantarán nuevos operativos contra las estructuras criminales que siguen causando pánico a los barranquilleros.