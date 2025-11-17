Suscribirse

Gianni Infantino, sorprendido por lo que pasó con Colombia ante Nueva Zelanda: “Única en el mundo”

Infantino asistió al compromiso, por lo que atestiguó sobre lo que vio tanto él como el mundo entero.

Redacción Deportes
17 de noviembre de 2025, 4:19 p. m.
Gianni Infantino dio su opinión luego de presenciar el Colombia vs. Nueva Zelanda. | Foto: Getty Images

El presidente de Fifa, Gianni Infantino, también reaccionó al compromiso entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda. Dicho juego se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre, en Fort Lauderdale, y acabó en triunfo 2-1 a favor de la Tricolor.

Infantino presenció el juego, mismo que se desarrolló Chase Stadium del Inter Miami. Apenas acabaron las emociones, el máximo dirigente de Fifa habló y dejó sus sensaciones, incluyendo una grata sorpresa por la hinchada colombiana.

“Una hinchada única en el mundo” - Gianni Infantino sobre los colombianos

Es cierto que el Chase Stadium se pintó de amarillo en sus gradas, y lo vio el mundo entero. Colombia parecía local ante Nueva Zelanda, pero en realidad estaba a más de 2.400 kilómetros de su casa en las eliminatorias: el Metropolitano de Barranquilla.

Gianni Infantino elogió a la afición colombiana, en diálogo con Gol Caracol: “Estadio lleno, todos con la camiseta de Colombia, fenomenal, un público excepcional, una hinchada única en el mundo”.

Gianni Infantino saludando al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. | Foto: Getty Images

Es importante que Colombia se sienta como en casa en Estados Unidos, pues el Mundial United 2026 tendrá a ese país como una de sus tres sedes, además de México y Canadá. Infantino también se refirió a lo que será la próxima cita orbital para los cafeteros.

“Creo que la Selección Colombia tiene un muy buen equipo, va a ser una de las favoritas del Mundial, seguro”, sentenció el presidente de Fifa.

El medio citado le preguntó a cuáles colombianos le gustaría tener en su equipo, y no dudó: “Hay muchísimos colombianos, el Pibe Valderrama, de estos James Rodríguez, hay muchos, todos los once, los que están en el banquillo también. Todos son muy buenos”.

Pibe Valderrama también habló de la inmensa hinchada colombiana

Lo dicho por Gianni Infantino, sobre los hinchas colombianos, se comprueba con las palabras del Pibe Valderrama. Una voz autorizada, leyenda de la Selección Colombia, que tras el juego ante Nueva Zelanda reaccionó.

La hinchada colombiana copó el Chase Stadium de Fort Lauderdale para ver a la Selección. | Foto: Getty Images

“La hinchada de Colombia se pasa de calidad. Aquí, vamos a estar de locales. Ahí está la muestra, amarillito todo, y el ambiente espectacular. Felicitaciones a los hinchas”, lanzó la leyenda por medio de sus redes sociales.

La Copa Mundial de la Fifa asoma a menos de siete meses. Colombia aprovecha estos amistosos para probar caras nuevas que puedan aumentar o reforzar la lista definitiva que Néstor Lorenzo llamará a la cita orbital.

Ahora, la Selección Colombia se prepara para enfrentar a Australia en el último partido de este 2025. Será el martes, 18 de noviembre, y se espera otro triunfo cafetero.

