Dibu Martínez revela el secreto detrás de su talento para los penales: “Messi me lo dijo”

Emiliano Martínez sigue viviendo el sueño de ser campeón del mundo con Argentina. El portero fue figura en las tandas de penales, recibió el guante de oro y ahora está peleando por lograr una clasificación histórica a Champions League con la camiseta del Aston Villa de Inglaterra.

Para los argentinos es sin duda el mejor arquero del mundo, aunque otros lo califican de ‘sobrevalorado’ e incluso de ‘suertudo’ por haber caído en la generación de Lionel Messi, Ángel Di María y el técnico Lionel Scaloni.

Lo cierto es que los resultados demuestran lo importante que fue el Dibu para los títulos de la albiceleste, empezando por aquella tanda en la que se creció contra Colombia. En el Mundial hizo lo propio en cuartos frente a Países Bajos y en la final contra Francia, dejando al descubierto que, al menos cuando se trata de los penales, no hay nadie que le gane.

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de la Selección de Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia.

El Dibu Martínez durante la tanda de penales en Lusail el 18 de diciembre de 2022

Aparte de la gran capacidad para atajar bajo palos, al Dibu se le adjudica un talento para desubicar a los pateadores y ponerlos nerviosos a la hora de cobrar. El guardameta argentino incluso ha puesto a dudar a expertos en la materia como Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes.

“Contra Manchester United, vi que Ronaldo estaba decepcionado por no patear. Así que pensé: ‘Hmm, aquí hay tensión’. Decía: ‘¡Vamos, pateá vos!’. Ellos decían: ‘No quiere patear’”, dijo sobre un recordado partido entre el Manchester United y Aston Villa, en el que Fernandes cobró y la mandó a las nubes.

La clave estuvo en poner a discutir a los jugadores del rival. “Era el minuto 92 del partido. Tenía que distraerlos de alguna manera, porque tenían todo para ganar”, agregó.

[FÚTBOL] “Patealo vos”: Dibu Martínez lo desafió a Cristiano Ronaldo y bailó después de que Bruno Fernández errara un penal. (vía @ESPNArgentina) pic.twitter.com/WkfrA7xlpC — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 25, 2021

El secreto se lo dio Messi

Esa fue la misma estrategia que le aplicó a la Selección Colombia en la Copa América 2021, cuando Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Edwin Cardona fallaron a la hora de convertir desde los 12 pasos.

A pesar de esa experiencia, al Dibu le faltaba una artimaña más por conocer y que salió de la propia voz de Leo Messi. “Le pregunté a Messi y me dijo: ‘Cuando te movés así por todos lados, no les gusta’. Nunca lo había hecho hasta entonces. Estaba bailando, no porque quisiera bailar. Nunca lo practiqué, nunca lo hice. No sabría cómo hacerlo ahora. Simplemente surgió en el momento”, declaró en Behind The Game.

“Los delanteros dicen: ‘Elegimos un lugar’. Y con la calidad que tienen, pueden poner la pelota en ese lugar. Así que si te movés, creas caos y vemos diferentes puntos. Messi me dijo eso: ‘Así que es más difícil. Cuando no te movés, elegimos un lugar y ya está’”, finalizó.

El portero argentino, Emiliano Martínez, destacó a Lionel Messi.

Dibu Martínez y Lionel Messi hicieron una gran amistad en la selección.

El consejo del capitán de la selección argentina fue clave para ganar la final del Mundial, aunque faltaba la otra mitad, que sus compañeros convirtieran todos los cobros ante un portero de suficiente experiencia como Hugo Lloris. El Dibu también tuvo mucho que ver en la elección del lugar donde pateó, por ejemplo, Paulo Dybala.

“Atajé el segundo penal (a Kingsley Coman) y le dije a Paulo: ‘Si atajé el primer penal, el siguiente tiene que ir al medio”, contó Martínez, basado en los comportamientos que ha identificado en sus colegas. “Ahí es cuando entra en juego el entrenamiento de mi psicólogo durante años. ¿Sabés por qué? La presión está en el otro arquero, así que se va a tirar. No queremos parecer estúpidos en la final del Mundial parados en el medio”, afirmó.

Luego todo fue alegría, aun cuando recibió miles de críticas por la celebración con el trofeo y los ataques contra Mbappé en el vestuario. “Nunca vi a un equipo tan bueno mentalmente. Pasamos al tiempo suplementario y después cuando pasamos a los penales, pensé, ‘mi equipo hizo este enorme esfuerzo durante 120 minutos, y ahora es mi turno’” y así lo hizo.