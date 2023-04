Paulo Dybala reveló intimidades sobre su relación con Cristiano Ronaldo en la Juventus; le dijo que lo odiaba

Durante muchos años los fanáticos del fútbol han planteado la rivalidad directa entre el futbolista argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. Aunque el debate siguen en pie en la actualidad, cabe mencionar que tras haber ganado el Mundial de Qatar 2022, Messi ha tomado un poco de ventaja en esta puja.

Mientras esa disputa no para, uno de los temas que también relaciona a ambos futbolistas es la fortuna que han tenido otros jugadores del deporte rey al compartir equipo con ellos. Uno de estos es el argentino Paulo Dybala, que fue compañero de Cristiano Ronaldo en la Juventus de Italia y de Lionel Messi, con el que comparte grupo en la propia selección albiceleste.

Precisamente, el futbolista ofensivo que milita actualmente en la Roma italiana, habló con el medio de este país Tuttosport e hizo referencia sobre la relación que tuvo con Cristiano Ronaldo en el equipo de Turín, la Juventus.

Una de las declaraciones de Paulo Dybala que más llamaron la atención fue que se atrevió a decirle al atacante portugués que lo odiaba cuando era niño. Por supuesto, también hizo hincapié en la buena relación que tuvo con el exjugador del Real Madrid.

El argentino Paulo Dybala. - Foto: AFP

“Con Cristiano fueron tres años buenos, el equipo era muy fuerte y nos dio algo más. En Argentina el La rivalidad entre Messi y Cristiano es muy profunda, obviamente de niño siempre estuve del lado de Messi. Una vez que íbamos a jugar un partido, yo estaba en la parte trasera del avión y él sentado en la parte delantera”, afirmó el argentino.

“En un momento del vuelo, se me acercó para hablar tanto de fútbol como de muchas otras cosas. Hablamos en general de nuestras vidas y en un momento le dije ‘prácticamente te odiaba de niño’. Nos reíamos de esto y siempre tuvimos una buena relación entre nosotros, una conversación agradable”, agregó sin tapujos el futbolista que también tuvo un paso por el Palermo.

De igual manera, es necesario destacar que Paulo Dybala habló del cariño que recibe de los aficionados de la Roma. “A veces me pregunto si no es demasiado. Cuando voy a cenar, cuando salgo a caminar, me hacen sentir esta pasión. Siempre trato de hacer lo mejor para mí, pero también para la gente”, incluyó el argentino.

Dybala no perdió oportunidad y también habló de lo que significa tener un Director Técnico como José Mourinho. “Mourinho tiene una imagen y un poder importante por todo lo que representa en el mundo del fútbol. Antes de llegar a Roma hablamos dos veces: me llamó cuando aún estaba en Turín. Es muy bueno cuando habla y cuando quiere convencer a alguien de lo que pretende”, indicó el futbolista ofensivo.

Paulo Dybala en la celebración de un gol con la Roma. - Foto: Getty Images

El jugador también dijo que tiene grandes sentimientos hacia el reconocido entrenador nacido en Portugal. “Es difícil en el mundo del fútbol encontrar a alguien que diga las cosas de una manera sincera. Hablamos mucho siempre”, incluyó Paulo.

Por último, Dybala hizo referencia al tema de la camiseta marcada con la dorsal número 10 que no usa y que por muchos años portó el histórico exfutbolista Francesco Totti. “Siempre será de Francesco Totti, al igual que Alessandro Del Piero en Juventus. En Turín, fue el club directamente que me pidió que usara ese número. ¿Lo mismo en Roma? Nunca digas nunca, sería una responsabilidad única”, concluyó.

Paulo Dybala de Argentina, Rodrigo de Paul de Argentina, Leandro Paredes de Argentina celebrando ser campeón mundial durante el partido de la Copa Mundial entre Argentina contra Francia en el Estadio Lusail el 18 de diciembre de 2022 en Lusail City Qatar. - Foto: Getty Images

Paulo Dybala se coronó campeón con la selección Argentina del Mundial de Qatar 2022. Aunque no jugó muchos minutos, tuvo algunas participaciones en la recta final del torneo.