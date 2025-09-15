El exjugador Éric Abidal, que supo vestir los colores del FC Barcelona de España, tuvo que salir a desmentir su muerte porque en X se empezó a mencionar que, tras una complicación quirúrgica, había fallecido.

“El ex defensa del Barcelona y de la selección francesa ha fallecido por complicaciones de un segundo trasplante de hígado reciente, debido a su larga lucha contra el cáncer”, se había dicho.

⚽#DEUIL😭L'ancien défenseur de Barcelone et de la France Eric Abidal est mort des suites de complications d'une récente deuxième greffe du foie en raison de sa longue bataille contre le cancer du foie» ”.



Merci pour tout Maestro Abidal 🙏#barcelona #FCBarcelona #football pic.twitter.com/RAyPx0e4mo — Narémari Ossiré (@NaremariO) September 14, 2025

El exjugador le salió al paso a este lamentable rumor y aseguró que se encuentra bien, junto a su familia. Abidal se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Algunos rumores nunca deberían existir. Estoy aquí, con mi familia, y todo está bien. El respeto es fundamental. Tengo una familia y mis hijos detrás de mí. Para que quede claro, estoy bien, estoy vivo y sano. Gracias por su apoyo y sus mensajes de preocupación. Centrémonos en lo que realmente importa”, aseguró Éric.

Abidal en la selección de Francia. | Foto: Getty Images

Cuando surgió el rumor, como era de esperarse, los seguidores de Abidal se preocuparon y de inmediato empezaron a investigar si lo dicho era cierto. La tranquilidad regresó tras el pronunciamiento del mismo exdeportista galo.

En el año 2015, Éric Abidal fue sometido a un trasplante de hígado y este procedimiento, por fortuna, salió de la mejor manera. Desde aquel tiempo, poco se ha reportado verazmente sobre un estado delicado del mismo.

“Hay que recordar que a Abidal, que el pasado 11 de septiembre cumplió 46 años, se le diagnosticó un tumor hepático en 2011 y que en el 2015 necesitó un trasplante de hígado, pero que tras el mismo ha hecho vida completamente normal”, reseñó Mundo Deportivo, reconocido medio de comunicación español.

“Después de regresar al Barça como secretario técnico (2018-2020), actualmente el francés ostenta el cargo de director deportivo del Al-Wasl FC de Emiratos Árabes”, sentenció, entre otras cosas más.

Además de jugar en el FC Barcelona y compartir equipo con el astro mundial Lionel Andrés Messi, Abidal supo vestir los colores de Olympique de Lyon y del Mónaco.

Abidal y otras leyendas del Barcelona. | Foto: Getty Images

Éric Abidal ganó la Liga de Campeones de Europa, con Barcelona, en dos oportunidades. La primera la obtuvo en la temporada 2008/09 y la segunda la alcanzó en 2011/10.