“Es bueno que entiendan que existe el derecho deportivo y esos códigos no los aplica la parte directiva, los aplican las comisiones, la de disciplina del campeonato y una comisión que sirve como apoyo cuando hay una apelación a estas sanciones cuando ocurre. Personas expertas en derecho deportivo, tratan de ser lo más justos posibles de acuerdo a la infracción presentada y ellos son los que toman la decisión...”, afirmó Zuluaga. Las declaraciones fueron recogidas por As Colombia.

¿Qué dijo Falcao?

“Siempre, todo el torneo, déjenme decirlo, así me den 50.000 fechas y no vuelvo a jugar nunca en Colombia. Pero es que siempre ante la duda era en contra nuestra (...) Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, qué estupidez están diciendo… Ante la duda siempre fue en contra de Millonarios y no vuelvo a jugar en Colombia, así me den 50 fechas”, le dijo Falcao a la prensa, lo que generó aplausos en algunos de los asistentes.