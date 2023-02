Dimayor entregó contundente respuesta al reclamo de Daniel Cataño y Tolima por las sanciones impuestas

El polémico caso del jugador de Millonarios, Daniel Cataño, quien fue agredido por un hincha del Tolima en el gramado del Manuel Murillo Toro, sigue dando de qué hablar después de varios días de sucedido el hecho.

Luego de este bochorno episodio que empañó al fútbol colombiano, la Dimayor decidió el pasado 17 de febrero, imponer drásticas sanciones al futbolista del cuadro embajador y, por supuesto, al club pijao, que al ser local, fue salpicado por el accionar del hincha identificado como Alejandro Montenegro.

De acuerdo a la Resolución número 008 de 2023, el Tolima será castigado con cuatro partidos a puerta cerrada, además de $12.760.000 de multa por infringir el reglamento del campeonato. Cataño tampoco se salvó de la sanción y tendrá que cumplir con tres fechas de ausencia para Millonarios por su reacción violenta a la agresión del hincha del Tolima, que además le valió la tarjeta roja sobre el campo de juego.

Dimayor descarta “que la reacción del jugador correspondiera a quien repele un ataque y que, por el contrario, se trató de una reacción de retaliación, reconociendo que concurren dos causales de atenuación y una de agravación de responsabilidad”. Por esta razón, “se extendió la duración de la suspensión automática al intermedio entre el límite mínimo (dos fechas) y el máximo (cuatro fechas), por lo que se fijó en tres fechas de suspensión”.

Bajo este panorama, ambos equipos decidieron apelar a las decisiones de la Dimayor, presentando sus recursos respectivamente, todo esto con el objetivo de rebajar las sanciones a la plaza y al jugador.

Dimayor resolvió

En ese orden de ideas, este miércoles 22 de febrero, el máximo ente del fútbol colombiano anunció que las sanciones se mantendrán tanto para el Tolima, como para Cataño.

“El Comité Disciplinario del Campeonato no repuso la decisión contenida en la resolución objeto de recurso al ratificar que: I. No comparte la interpretación ofrecida por el recurrente en tanto la acción desarrollada por el jugador no se limitó a repeler un ataque y reducir al agresor para evitar que continuara agrediendo, por lo que en criterio de este Comité claramente correspondió a una acción de retaliación por la agresión recibida, y (II) estima admisible que la calificación de la infracción como conducta violenta comprenda el agravante reconocido por el Comité y que impacta en la dosificación aplicada”, se lee en el extenso boletín de resoluciones de la Dimayor.

Conoce la Resolución No. 009 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve

Ante esto, Cataño seguirá sin estar presente con Millonarios en los dos próximos juegos. Cabe anotar que el volante ya cumplió con su primera fecha de sanción el pasado fin de semana, cuando se midió con Jaguares de Córdoba.

Por su parte, el Tolima cumplirá el próximo domingo con su primera fecha de suspensión en el juego ante Deportivo Cali. Los pijaos no podrán tener a su público tampoco ante Junior, La Equidad y Millonarios.

El duelo entre pijaos y embajadores será el 29 de marzo en la ciudad de Ibagué a las 8:00 p. m.

El agresor se disculpó

El hincha capturado pasó la noche del domingo tras la rejas en la Fiscalía de Ibagué, para quedar en libertad posteriormente con una millonaria multa. Después de todo lo sucedido, Alejandro Montenegro salió ante cámara para pedir disculpas por su actuar en el estadio Manuel Murillo Toro.

“Muy buenas tardes a la opinión pública, a la Policía nacional, a la hinchada del Deportes Tolima y a los hinchas que viajaron desde Bogotá para acompañar al equipo los Millonarios”, inició el lunes pasado.

“Me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol”, agregó en un video que se conoció en las redes sociales, en el que manifestó que el partido entre Tolima y Millonarios no se debió suspender.

Para el hincha del conjunto pijao, las emociones que sintió en ese momento “no son correctas porque no” se puede “permitir que el fútbol se vuelva violencia”. “Tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, aseguró.

Además, hizo “un llamado, tanto a jugadores como a hinchas, a entender que las provocaciones de una parte y de la otra terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte al que asisten niños, personas mayores”. Esto se puede entender como un mensaje directo a Cataño, quien habría hecho algunas señales contra la afición.