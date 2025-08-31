El Deportivo Cali vs. Deportivo Independiente Medellín, que se jugó en el estadio del conjunto azucarero el sábado 30 de agosto por la fecha 9 de la Liga BetPlay, empezó 20 minutos tarde por una situación de fuerza mayor.

Un hincha del equipo que es dirigido por Alberto Gamero, camino al estadio, falleció en un trágico accidente.

El mismo Gamero, cuando el asunto ya se empezaba a hacer tendencia a través de las diferentes redes sociales, fue el que confirmó la triste noticia. Al entrenador se le vio muy golpeado.

“Tuvimos un hecho lamentable de un accidente donde fallece un hincha del Deportivo Cali, un hincha que venía a ver su partido y se ha tropezado con el bus de nosotros”, dijo el samario en los micrófonos de Win Sports.

“Lamentablemente, hay una niña herida. Por eso nos retrasamos, cuando veníamos saliendo por la autopista, también hubo un atentado y nos cerraron la vía. Hoy fue un día cruel”, añadió.

Por lo sucedido, muchos hinchas, en las diferentes redes sociales, opinaron que el partido no debió jugarse. Sin embargo, el mismo se terminó llevando a cabo y el vencedor fue el conjunto de Antioquia por 3 goles a 1.

Antes de que iniciara el cotejo se realizó un minuto de silencio en honor al hincha fallecido. Los aficionados del Cali terminaron muy golpeados emocionalmente por el terrible suceso.

En medio del partido, la Dimayor se pronunció por la trágica muerte del hincha y envió un sentido mensaje de condolencias a sus seres queridos.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali, que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo. La DIMAYOR acompaña en este momento a sus familiares y amigos, y expresa sus más sinceras condolencias“, escribió.

Y es que fue muy triste lo que sucedió. Se espera que en las próximas horas las autoridades esclarezcan lo que pasó y las razones por las que se dio el accidente.

