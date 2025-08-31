Suscribirse

Deportes

Dimayor se pronunció tras la trágica muerte del hincha de Deportivo Cali

El fallecimiento del hincha del conjunto azucarero ha generado una profunda tristeza en el FPC.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025, 1:36 p. m.
Pronunciamiento de Dimayor.
Pronunciamiento de Dimayor. | Foto: Dimayor/Colprensa

El Deportivo Cali vs. Deportivo Independiente Medellín, que se jugó en el estadio del conjunto azucarero el sábado 30 de agosto por la fecha 9 de la Liga BetPlay, empezó 20 minutos tarde por una situación de fuerza mayor.

Un hincha del equipo que es dirigido por Alberto Gamero, camino al estadio, falleció en un trágico accidente.

Contexto: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del Cali vs. Dim y Pereira vs. Bucaramanga

El mismo Gamero, cuando el asunto ya se empezaba a hacer tendencia a través de las diferentes redes sociales, fue el que confirmó la triste noticia. Al entrenador se le vio muy golpeado.

Tuvimos un hecho lamentable de un accidente donde fallece un hincha del Deportivo Cali, un hincha que venía a ver su partido y se ha tropezado con el bus de nosotros”, dijo el samario en los micrófonos de Win Sports.

“Lamentablemente, hay una niña herida. Por eso nos retrasamos, cuando veníamos saliendo por la autopista, también hubo un atentado y nos cerraron la vía. Hoy fue un día cruel”, añadió.

Por lo sucedido, muchos hinchas, en las diferentes redes sociales, opinaron que el partido no debió jugarse. Sin embargo, el mismo se terminó llevando a cabo y el vencedor fue el conjunto de Antioquia por 3 goles a 1.

Antes de que iniciara el cotejo se realizó un minuto de silencio en honor al hincha fallecido. Los aficionados del Cali terminaron muy golpeados emocionalmente por el terrible suceso.

En medio del partido, la Dimayor se pronunció por la trágica muerte del hincha y envió un sentido mensaje de condolencias a sus seres queridos.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali, que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo. La DIMAYOR acompaña en este momento a sus familiares y amigos, y expresa sus más sinceras condolencias“, escribió.

Y es que fue muy triste lo que sucedió. Se espera que en las próximas horas las autoridades esclarezcan lo que pasó y las razones por las que se dio el accidente.

Se aguarda también que Deportivo Cali le realice otro homenaje a su hincha fallecido. Esto podría suceder en el siguiente partido que juegue en su casa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Terminaron? Novia de Alejandro Sanz expuso si polémica con Ivet Playà causó estragos en su noviazgo

2. Lucha contra la corrupción: esto piensan los precandidatos presidenciales del Centro Democrático

3. María Claudia Tarazona habló de la violencia “intensa” que se vive en Colombia: “Esposos que nunca volverán”

4. Sale a la luz la camiseta que usaría la Selección Colombia en el Mundial 2026: tiene un detalle especial

5. El último adiós a Valeria Afanador: así será el homenaje y las exequias este domingo 31 de agosto en Cajicá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DimayormuerteDeportivo CalifpcColombiaLiga Betplayhincha

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.