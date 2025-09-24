Doble de René Higuita habló por primera vez; esto le pasó tras viralizarse e hizo pedido

En redes sociales una publicación le puede cambiar la vida a una persona en pocos minutos. Esa es la historia de Jairo Durán, más conocido como el doble de René Higuita.

Un vendedor de una plaza de mercado de Bucaramanga pasó del anonimato a convertirse en toda una celebridad por su parecido con la leyenda de la Selección Colombia.

El Gol Caracol lo tuvo recientemente en un mano a mano exclusivo, quien contó cómo ha vivido la vida después de ese video viral de TikTok.

“Ya preguntan en la entrada que el puesto de René”, dijo en su marcado acento santandereano.

Allegados a su puesto de trabajo cuentan lo que han visto días después de darse a conocer: “Fue muchísima gente. Le toman fotos a escondidas”.

Su parecido a Higuita no podía ser ajeno a su afición al fútbol. Sobre su gusto por el deporte, dijo: “Siempre fui aficionado del fútbol, admiré ese equipo del año 90″.

En su momento el corte de cabello fue un tributo a dicho equipo de ensueño que tuvo el país, pero lo que jamás pensó es “que llegara a parecerme a René”.

A su favor ya juega el hecho de tener un parecido físico con el exportero, pues dice que ahora sus ventas incrementaron.

“Siempre atrae a la gente. Personas que llegan a mirarlo y luego compran”, dice de su estrategia cruzada para las ventas.

Para terminar fue preguntado por sus dotes como futbolista, de lo cual confeso ser: “regularsito”.

Al término de la nota que le hicieron, también mencionan que uno de los anhelos era conocer su ‘gemelo’, el verdadero René Higuita.

“No me joda”

Al exportero de la Selección Colombia y Atlético Nacional le mostraron en días pasados la grabación de su doble.

Este quedó atónito del parecido que tenían. “Eh, Ave María. No me joda”, dice Higuita mientras vio el video a bordo de un automóvil.

René Higuita reaccionó al video viral. | Foto: Captura TikTok // Getty Images

“Parecido. La única diferencia es que Magnolia no hace eso. Ahí fue donde yo me reconocí”, agregó el legendario guardameta, haciendo referencia a lo que sucede en un fragmento del video.

Por la forma de ser de René Higuita, su cercanía con la gente y gran cariño por los aficionados, se espera que en próximas semanas se dé el anhelado encuentro.

René Higuita está ligado a Atlético Nacional

En el equipo donde escribió historia como jugador, ahora lo hace El Loco como parte de los preparadores de arqueros de Nacional.

Más de una vez a Higuita se le ha visto compartiendo en entrenamientos y partidos con David Ospina, Chipi Chipi Castillo, entre otros.

En su momento fue parte fundamental para el crecimiento de Kevin Mier, quien hoy es citado habitual a la Selección Colombia.