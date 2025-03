Doblete de Mbappé no calmó a Ancelotti; explotó y sentenció futuro del Real Madrid por hecho que lo incomodó: “Es la última vez”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dejó claro que su duelo de este sábado, 15 de marzo, contra el Villarreal CF ha sido “la última vez” que sus pupilos jueguen un partido “antes de 72 horas”, extendiendo su queja por el apretado calendario y confirmando que no se presentarán a ningún compromiso de LaLiga EA Sports que no respete ese periodo de descanso.

“La explicación que le doy es que este equipo tiene algo especial, tiene carácter, tiene compromiso. No siempre lo puede hacer, a veces me enfado con ellos. Pero a pesar de todo, creo que tenemos que agradecerle a estos jugadores que han hecho un esfuerzo descomunal desde el 3 de enero hasta hoy, y aún más hoy”, empezó Ancelotti su rueda de prensa tras ganar por 1-2 al ‘submarino amarillo’ en el Estadio de la Cerámica.

“Hoy, es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas, nunca más vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. Hemos pedido a LaLiga dos veces de cambiar el horario del partido, pero no ha pasado nada. Esta es la última vez”, insistió el técnico merengue, horas después de que el canal de televisión oficial del club avanzase esa noticia y añadiese que la directiva pedirá el amparo a la Fifa.

Luego fue preguntado si no se presentarían a disputar un partido que LaLiga en el futuro les pusiera sin cumplir ese plazo de 72 horas de descanso. “No. No, no, claro”, fue tajante Ancelotti, quien de sus pupilos dijo estar “muy orgulloso”. “Era un partido trampa, primero por todo lo que ha pasado, por las horas de descanso y después por la fuerza del rival, que es un equipo que juega muy bien”, alabó al Villarreal.