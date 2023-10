Drásticos cambios en la nómina: Néstor Lorenzo ‘patearía el tablero’ para enfrentar a Ecuador

Dos de los jugadores que tuvieron en sus pies el triunfo cafetero fueron Jhon Arias y Luis Díaz, ambos en el momento cumbre terminaron rematando de mala manera ante el portero Santiago Mele. Al final del juego, el reproche del atacante del Liverpool por no anotar, se hizo público ante la prensa.

“ Se me vino un pensamiento de cómo pude errar ese gol, porque sabíamos que podíamos liquidarnos, pero lastimosamente los delanteros vivimos momentos como esos y a cualquiera le puede pasar”, dijo el guajiro dando muestra de reproche sobre su actuación en el duelo.

De igual manera, confesó que al finalizar el partido y no lograr una victoria, “ estaba la frustración enorme y adolorido por el momento y la situación”, además, resaltó que fue gracias a sus compañeros en el combinado nacional que pudo seguir adelante para rescatar el empate.

“Estoy de vuelta otra vez porque mis compañeros me dieron ese apoyo y se acercaron a mí y me dijeron que muchas veces me ha tocado salvarlos”. Y finalizó comentando que estará esperando una nueva oportunidad para poder anotar en las Eliminatorias rumbo al mundial United 2026: “Ahora, tengo que estar tranquilo, cuando llegue uno, todos van a venir”.