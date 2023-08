Dueño del América le lanza duro ultimátum a Lucas González; comunicó decisión sobre su futuro

América de Cali no logra encontrar el camino bajo las órdenes de Lucas González. El joven entrenador llegó este semestre con altas expectativas, procedente de Águilas Doradas, y hasta ahora no ha podido encontrar el once ideal en un equipo plagado de figuras, pero con deficiencias en zonas específicas del campo.

Ese voto de confianza no impidió que don Tulio le dejara su ‘pullita’ a González. “Sí, claro, el hombre sabe (que le darán espera). Lo que pasa es que tiene que hacer la fácil… No inventar. Lo que pasa es que también hemos tenido unas ausencias importantes, sobre todo en la defensa, entonces le ha tocado improvisar. Pero el hombre sabe y trabaja”, afirmó en el Vbar Caracol .

Preocupación con Iago Falque

La situación ha dejado en veremos el futuro de Falque, pues su contrato termina en diciembre y hasta ahora no ha firmado la renovación. “Él no está en Cali. Nosotros le dijimos que lo pensara y lo analizara, porque el miedo, de una bala perdida, un atraco... Le dijimos que no lo íbamos a presionar para que se quede o se vaya. Está fuera de Cali, pero no sé dónde está”, agregó.