Ecuador podría quedarse sin Mundial de Catar por lío legal; Colombia no se beneficiaría

Cada vez falta menos tiempo para que se lleve a cabo el próximo Mundial de Catar 2022. Sin embargo, esta semana se conoció que la Selección de Ecuador podría perder su cupo debido a la falta de recursos económicos en la Organización Antidopaje (Onade).

Jannet Emén Sánchez, secretaria ejecutiva de esa entidad, aseguró recientemente que actualmente la Onade no está recibiendo fondos por parte del Ministerio de Deportes de esa nación, por lo cual no ha cumplido con las pruebas que exige la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA).

“Ecuador podría ser catalogado sin cumplimiento y ser suspendido para representar al país de manera internacional. La selección también estaría en serio riesgo de ser suspendida a nivel internacional”, precisó en declaraciones recogidas por Ecuavisa.

Ante estas afirmaciones, el Ministerio de Deportes no se quedó callado y se pronunció rápidamente con respecto a este tema. Además, puntualizó que se harán cargo de todos los gastos pendientes.

“No existe un riesgo de ser sancionados, ya que nosotros asumiremos de manera directa todos los valores pendientes. Tenemos una relación muy fluida y un contacto permanente con la Agencia Mundial Antidopaje”, indicó inicialmente.

La cartera, de igual manera, aprovechó el momento para señalar que la Organización Antidopaje de Ecuador se creó de manera irregular y que en la actualidad están al día con la WADA.

“Es importante aclarar que estamos al día con el pago anual de la WADA. No obstante, es cierto que no les hemos entregado el dinero. Esto no es por falta de gestión, sino porque la figura de creación de la Onade en el periodo anterior fue de forma irregular”, manifestó el Ministerio en Twitter.

Sobre la información que circula, abrimos hilo🧵



ADELANTO: NO existe un riesgo de ser sancionados, por cuanto nosotros asumiremos de manera directa todos los valores pendientes. Tenemos una relación muy fluida y un contacto permanente con la Agencia Mundial Antidopaje. — Ministerio de Deporte (@DeporteEc) April 20, 2022

Luego, concluyó: “Asumiremos las obligaciones pendientes que tiene la Onade, verificando cada valor cómo es debido. Además, esta semana cumpliremos con la disposición del presidente de que el control antidopaje lo maneje el COE, tal como lo establece el Código Mundial Antidopaje”.

Este jueves, sin embargo, Tyron Flores ―presidente de la Onade― aseguró que la versión entregada por la cartera deportiva no es del todo real y que no ha recibido hasta el momento ninguna notificación sobre el traslado de los recursos.

“Lo he escuchado, pero no es nada real. He conversado con la WADA y ellos tampoco tienen el conocimiento necesario de lo que se quiere hacer. Si ellos toman esa decisión, que la tomen. Pero tienen que dejar subsanado todo el problema, tanto legal como económico”, concluyó en el diario El Universo.

Pese a que la situación en el vecino país no se ha podido resolver, la Selección Colombia no se beneficiaría de ningún modo y no participará en la Copa del Mundo de Catar 2022, como se empezó a especular en las diferentes redes sociales.

Cabe recordar que el combinado nacional terminó en el sexto lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias suramericanas, a un punto del repechaje; mientras que Ecuador obtuvo su cupo directo y quedó en el mismo grupo de Catar, Senegal y Países Bajos.