Eduardo Berizzo admite por lo que pasa León y James Rodríguez: nueva derrota fue detonante

En las tres más recientes presentaciones los de Eduardo Berizzo no han logrado ganar, ni tampoco empatar. Derrotas consecutivas se les han presentado a los esmeralderos , quienes cayeron hasta la tercera casilla con 26 puntos.

Berizzo acepta la crisis del Club León

“En este juego pasaron cosas que nos deformaron la actuación, no encontramos la distancia para presionar , aun así convertimos el 1-0, pero nos faltó administrar mejor el balón y tras el error la gente de Pumas se mete al juego”, dijo por la derrota en el Nou Camp.

“Ya en la segunda mitad un poco más metidos, generamos opciones y cuando no la metes, generalmente el futbol te sorprende con un gol al final, así que no ha sido un juego con la fluidez que necesitábamos para salir con un mejor resultado”, agregó el argentino.

“No lo creo, no hay atmósfera, debemos revisar esta actuación y vernos a nosotros mismos, ver que no estamos haciendo bien y regresar a esa contundencia en ataque que, en los últimos juegos, no la hemos tenido”, apuntó.