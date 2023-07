Edwin Cardona dio una fantástica noticia: reveló cuándo espera debutar con el América de Cali

Por fin se le dio la noticia oficial a los hinchas del América de Cali. El recordado volante, Edwin Cardona, por fin está habilitado para jugar la Liga BetPlay 2023-2 tras ser anunciado en sus redes sociales, recordando que llega cedido por un año con opción de compra.

Justamente el paisa no fue habilitado para disputar la primera fecha del campeonato, que derivó por cierto en la victoria 1-0 de los americanos ante el Deportes Tolima. No había sido anunciado, esto por unos papeles que hacían falta desde Racing de Avellaneda, club con el que tenía un vínculo vigente, a pesar de que no era tenido en cuenta por Fernando Gago.

Edwin Cardona fue presentado oficialmente en América. | Foto: Prensa América de Cali

El volante, a pesar de no haber tenido esa confirmación, ya tuvo sesiones de entrenamiento con Lucas González desde la pasada semana. La gran expectativa ahora radica en cuál será su debut oficial con los escarlatas, marcando un inicio clave para las aspiraciones del club en el segundo semestre.

¿Cuándo debutará Edwin Cardona con el América de Cali?

En efecto, a través de una entrevista con Saque Largo de Win Sports, el propio volante reveló cuándo espera hacer su debut. Esto le da una buena noticia para el fanático del América, puesto que la fecha está muy cerca.

“Contento de estar otra vez en mi país. Agradecido con América por darme la oportunidad de jugar en el fútbol colombiano (...) El cuerpo técnico hizo mucha fuerza y obviamente, bueno, poder demostrar. La verdad me han recibido muy bien, a mí y a mi familia. Obviamente por temas de papeles no podía dar entrevistas, pero bueno, hoy estamos acá y agradecido porque ya mañana puedo entrenar de la mejor manera y estar el sábado”, indicó de entrada Cardona.

💥👹 “Estoy contento de estar otra vez en mi país, estoy agradecido con América por darme la oportunidad de volver a jugar el fútbol colombiano”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/a8EkZJSCpW — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 17, 2023

Esto quiere decir que su debut oficial, salvo algún contratiempo, su primer partido será ante Unión Magdalena en condición de visitante. Dicho cotejo se jugará el sábado 22 de julio, en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta, a partir de las 6:20 p.m. (hora local).

¿Qué ocurrió en su pasado con Racing?

En el mencionado diálogo, Cardona se quitó una espina de encima por lo que fue su reciente paso en Argentina, esto por situaciones muy particulares que vivió a servicio de Racing. No quiso profundizar en detalles, pero lo cierto es que aprovechó para enviar un mensaje de reflexión.

“Hay gente que habla de pronto sin verlo a uno y sin saber qué pasaba detrás del jugador. Hay una persona. El tema me lo guardo porque es personal, ojalá Dios quiera que lo que me pasó a mí no le pase a ninguno de los que me criticó por llegar. A veces le faltan a uno el respeto, porque no saben cómo uno se siente por dentro, entonces estoy agradecido acá”, manifestó el volante con pasado en la Selección Colombia.

El colombiano no ha logrado los mejores resultados en su temporada con Racing. | Foto: Getty Images

“Quería volver a disfrutar del fútbol, de lo que amo, de mi familia, de poder estar cerca de las personas que siempre estuvieron conmigo. Estoy feliz de volver a la Liga, no lo veo como una revancha ni nada de eso. Lo veo como una linda oportunidad de estar en un club tan grande como América (...) La gente que habló, no sé de pronto qué pueda pensar, pero solo voy a hablar en el campo de juego. Quiero demostrar, porque me duele y también tengo una familia detrás. La gente debe medirse en eso”, expresó.

💥👹 “Quería volver a disfrutar del fútbol, estoy feliz acá, no lo veo como revancha, lo veo como una linda oportunidad”, Edwin Cardona, jugador de América.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/QNNnUu5Fif — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) July 17, 2023