Michael Rangel ventiló detalles de su futuro tras estar en ‘modo barrista’ del América, ¿volverá?

¿Michael Rangel tiene conversaciones con el América?

En cuanto a una posible ida al América de Cali, indicó que sí hubo acercamientos, pero no muy avanzados hasta la fecha con la dirigencia de la institución.

“Nada, nos hemos cruzado varias veces y hemos hablado ahí cositas, pero no hemos tocado el tema. (...) ¿Quién no quiere volver al América de Cali? Me fue muy bien en la tribuna sur y fue muy lindo el cariño de la gente”, complementó Rangel, atacante que cumplió 32 años el pasado 8 de marzo.